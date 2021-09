Toto Wolff impliceert dat Max Verstappen opzettelijk crashte met Lewis Hamilton

Toto Wolff impliceert dat Max Verstappen ervan opzettelijk te zijn gecrasht met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. De Mercedes-teambaas spreekt van een "tactische overtreding" waarmee hij impliceert dat Max Verstappen bewust zou hebben aangestuurd op een crash met Hamilton.

Verstappen en Hamilton hebben zich zojuist bij de wedstrijdleiding gemeld voor uitleg. Volgens de Britse zender zijn Verstappen en Hamilton inmiddels weer uit het hokje van de racestewards weg en is het nu wachten op een oordeel. De twee heren geven elkaar de schuld van de crash.

WAT GEBEURT HIER NOU?!? 🤯🤯🤯

Max Verstappen en Lewis Hamilton komen elkaar tegen in bocht 1 en belanden samen muurvast in de grindbak 💥#ZiggoSportF1 #F1 #ItalianGP🇮🇹 pic.twitter.com/lODxEWiyUh — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 12, 2021

Toto Wolff zegt bij Sky Sports F1: "De stewards zullen bepalen of en wie voornamelijk de schuldige is. We hebben dit vaker in het verleden gezien en ik zou zeggen dat het in voetbaltermen een tactische overtreding zou zijn (tactical foul). Hij wist waarschijnlijk dat als Lewis voor hem zou blijven dat dit waarschijnlijk de racewinst voor ons zou zijn geweest."

Toto Wolff koos eerder bij F1.com juist mildere bewoordingen, maar ook daar impliceert Wolff dat Verstappen met voorberdachte raden zou zijn gecrasht met Hamilton:

"Als je kijkt naar de vierde bocht in de eerste ronde: daar liet Hamilton het gaan, maar nu was het duidelijk voor Max dat hij zou crashen. De stewards zullen ernaar kijken. Ik dat we als teams zijnde even niet moeten reageren. Wij hebben allemaal onze partijdigheid naar de eigen coureur. De stewards mogen oordelen en hun oordeel accepteren we. Het zal niet logisch zijn als we een oordeel gaan aanvechten. Het racen is erg close, er moet wel een oordeel komen. Als we zo doorgaan met hard racen, dan gebeurt dit vaker dit seizoen", besluit Wol