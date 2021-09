Ferrari wisselt weer motor Leclerc, orginele motor terug in de auto

Het weekend in Monza draait voor Charles Leclerc voorlopig om het wisselen van motoren. In de kwalificatie op vrijdag had zijn motor wat probleempjes waarop Ferrari besloot een oudere motor in de wagen te lepelen voor zaterdag. Nu is bekend geworden dat er weer is gewisseld.

De Monegask zal vanmiddag om 15:00 namelijk aan de start verschijnen met de motor waarmee hij aan het weekend begon. Het Italiaanse team heeft de problemen die motor gefixed en terug geplaatst in de auto. Leclerc reed gister met zijn vervangende motor naar de zesde plaats in de sprintkwalificatie. Hij zal vanaf de vijfde plek starten door de straf van Valtteri Bottas.

The problem with the electronic management of the engine braking on Charles' car that led to his PU being changed after Friday's sessions, as a precaution, has now been fixed. Therefore the original PU has now been put back in his car for the race. #ItalianGP #Charles16 pic.twitter.com/FBktReQJye — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 12, 2021

Geen straf dus voor Leclerc. Het team heeft inderdaad de motor gewisseld onder de parc fermé regels maar teams mogen onderdelen vervangen als ze exact dezelfde specificaties hebben. En laat dit nu het geval zijn bij de motorruil in de wagen van de Monegask. Het was overigens niet zo dat de motor in eerste instantie werd vervangen omdat hij bijna uit elkaar viel. Ferrari wisselde uit voorzorg de motor en de handige heren van het team hebben de euveltjes verholpen.