Red Bull Racing probeert motorwissel voor Max Verstappen te voorkomen

Red Bull Racing kiest ervoor om de motor van Max Verstappen niet te verwisselen, terwijl het team van Mercedes dat bij Valtteri Bottas wel deed. Helmut Marko zegt op de Oostenrijkse TV dat het team van Red Bull Racing er goed voor staat in de Italiaanse Grand Prix. Max Verstappen noteerde de derde snelste tijd tijdens de kwalificatie. De uitslag van de kwalificatie vormt dit weekend de startopstelling voor de sprintrace van zaterdagavond.

Op de Oostenrijkse zender ORF zegt de Red Bull Racing-adviseur: "Wij staan er goed voor. Wij kunnen in zowel de sprintrace als de hoofdrace op het podium komen. Het kan allemaal wel veranderen als we problemen krijgen tijdens de sprintrace door bijvoorbeeld een aanrijding of technische pech, waardoor wij in dat geval zondag achteraan zouden moeten starten. In dat geval valt het te overwegen om die motor alsnog te wisselen."

