Jost Capito trots op Russell: "We zijn erg verheugd voor hem"

Het is officieel: George Russell is straks Mercedes-coureur. Dat betekent dat zijn huidige team Williams afscheid moet nemen van hem. Vanuit het Britse team komen echter alleen maar lovende woorden richting Russell.

Williams-teambaas Jost Capito wordt geciteerd door de officiële Formule 1-site en is lovend over Russell: "De afgelopen drie jaar is het voor elke medewerker van Williams duidelijk geworden hoe toegewijd, gefocust en getalenteerd George is voor het team. Niet alleen op het circuit maar ook er buiten."

Capito is dan ook niet boos of teleurgesteld dat Russell vertrekt. In tegendeel zelfs. Capito is lovend: "Hij heeft alle karaktertrekken die je nodig hebt om grote successen te bereiken in onze sport. Wij zijn daarom enorm verheugd voor hem ,zowel als team als ik persoonlijk, dat hij beloond wordt met een zitje bij Mercedes."

Door het vertrek van George Russell blijft het team wel met een gat in hun line-up zitten. Het lijkt erop dat Nicholas Latifi bij het team zal aanblijven maar wie zijn teamgenoot wordt is nog onduidelijk. Capito zegt wel dat ze enkele sterke opties hebben. De afgelopen weken passeerden er meerdere namen de revue. De naam van Alexander Albon wordt momenteel het meest genoemd. Of dat echt gaat gebeuren valt nog te bezien aangezien Albon een Red Bull-telg is en Williams met Mercedes-motoren rijdt.