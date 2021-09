Guenther Steiner om tafel met Schumacher en Mazepin na GP Zandvoort

Teambaas Guenther Steiner van het Haas F1-team legt uit waarom Nikita Mazepin de finishvlag niet te zien kreeg in Zandvoort.

Steiner vertelt in gesprek met Sky Sports F1: "Het was ongelukkig dat Nikita's auto moest stoppen met een hydraulisch probleem waardoor hij het niet tot het einde kon uithouden. Ik denk dat het acceptabel is nadat wij allebei de auto's aan het reden hadden gekregen. Wij hadden contact tussen beide coureurs aan het begin van de race. We hebben allemaal met elkaar om de tafel gezeten na afloop en mijn doel is nu dat wij hieraan werken om dit soort problemen in de toekomst niet meer te hebben."

Mazepin en Schumacher hadden het met elkaar aan de stok in de eerste ronden van de race. Mazepin besliste het gevecht in zijn voordeel toen hij zijn teamgenoot bijna de pitstraat in dwong bij het opkomen van het rechte stuk tijdends de F1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort.