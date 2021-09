Nikita Mazepin furieus: "Ik was dit weekend eerste coureur, dus ik had prioriteit"

Het was een opvallend moment aan het einde van Q1. Beide Haas coureurs ,Mick Schumacher en Nikita Mazepin, reden elkaar bijna in de wielen en zaten daarmee Vettel dwars.

Mazepin is absolutely furious. Rarely seen a driver so angry that wasn’t in a crash. Says his team-mate deliberately “fu##ed” him. Has made his feelings to the team clear. Schumacher for his part says he did nothing wrong and can’t understand what the problem is. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) ___Escaped_link_6133af9e8525c___

Na afloop bleek Mazepin woest. Journalist Will Buxton hoorde de Rus schelden: "Mazepin is echt woedend. Ik heb bijna nog nooit een coureur zo boos gezien terwijl hij niet is gecrasht." Volgens Buxton lijkt het erop dat Schumacher zich niet aan een afspraak heeft gehouden: "Nikita zegt dat er een afspraak is wie prioriteit krijgt afwisselend per weekend. Dit zou de tweede keer zijn dat Mick dat heeft genegeerd."

For context Nikita says they have an agreement as to who gets priority on track on alternating weekends. This is the 2nd time Mick has ignored it. Mick says he got the call to go, which obviously Nikita didn’t get. Confusion ended up ruining Seb’s lap. Neither happy about that. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) September 4, 2021

Mazepin was wat rustiger toen hij zich bij Sky Sports meldde: "In Formule 1 teams ben je het ene weekend in de eerste auto en het andere weekend in de tweede auto. Dus ik was dit weekend de eerste coureur wat normaal betekent dat je prioriteit krijgt en je de pace mag bepalen." Dat gebeurde dus niet. Mazepin kwalificeerde zich als laatste vlak achter zijn teamgenoot.