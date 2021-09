Toto Wolff: "Pole position wordt lastig, Max rijdt in zijn eigen competitie"

Voorafgaand de kwalificatie in Zandvoort ging Mercedes-teambaas Toto Wolff in op de kansen van de grootste concurrent van Lewis Hamilton. Hij was opvallend positief over Max Verstappen.

Voor de camera's van Ziggo Sport ging de Oostenrijker in op de tijden van Verstappen in de trainingen: "Max is helemaal op zichzelf op het moment. Hij zit echt in een eigen competitie. Voor ons is de pole-position lastig."

Wolff's superster Lewis Hamilton was echter in de eerste vrije training wel de snelste. Het gaat afwachten worden wie de pole pakt. Als alles goed verloopt weet de wereld dat over ruim een uur.