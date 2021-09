Alonso: "Deze auto's zijn niet gebouwd voor dit soort bochten"

Fernando Alonso is een van de weinige coureurs op de grid met ervaring op ovals. Dit kan heel goed uitkomen want Zandvoort heeft natuurlijk ook kombochten.

Maar Alonso denkt dat dit in een Formule 1-auto niet geheel handig is. In gesprek met Motorsport.com spreekt de Spanjaard van Alpine zich uit: "Ik denk dat het heel interessant gaat worden om te zien hoe Formule 1-wagens vol gas door dit soort bochten gaan. Natuurlijk zijn deze auto's niet gemaakt voor dit soort bochten. Dat heeft te maken met de vloer en de voorvleugel."

De ervaren Spanjaard maakt zich geen zorgen dat er iets mis gaat met de banden. Hij heeft het volste vertrouwen in Pirelli: "We maken ons geen zorgen omdat we vertrouwen hebben in de cijfers en simulaties van Pirelli. Als ze geen bijzondere band hebben gemaakt voor deze baan is dat omdat de huidige banden goed zijn."