Max Verstappen vijfde in de duinen van Zandvoort: "Kwalificatiesnelheid moet beter"

Max Verstappen heeft de vijfde snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Charles Leclerc was de snelste man met een 1:10.902. Carlos Sainz reed de tweede snelste tijd in een 1:11.056. Ook Esteban Ocon en Valtteri Bottas waren sneller dan Verstappen. Verstappen kwam tot een 1:11.264.

Lewis Hamilton viel uit met motorproblemen, terwijl hij vanochtend nog de snelste tijd noteerde tijdens de eerst vrije training. De tweede training werd ook tijdelijk stil gelegd nadat Nikita Mazepin in de grindbak belandde.

"Dit is belachelijk, ik kan zo geen normale rondetijd neerzetten", zei Verstappen tegen zijn team via de boordradiio nadat de Rus in de fout was gegaan.

Nadat de sessie weer werd hervat concentreerden de meeste teams zich op het rijden van langere stints.

Verstappen blikt terug op zijn vrijdag in gesprek met zijn eigen website Verstappen.com. “Het was echt mooi om alle fans in het oranje te zien en ze plezier te zien hebben op de tribunes. En de baan beviel mij ook. Het is best een korte ronde met veel snelle bochten, dus het was echt een leuke dag.”

“Ik denk niet dat het vandaag vanuit onze kant heel representatief was in de korte runs, want al na één ronde verliezen de banden een beetje prestatie en mijn snelste ronde reed ik op een gebruikte set banden. Mijn snelle ronde die ik moest afbreken was goed genoeg voor de eerste plek, dus dan hadden we er al wat anders over gepraat.”

"Desondanks zullen we aan een paar zaken gaan werken waar we niet helemaal blij mee waren in de korte runs. In de long-runs lijken we competitief, wat natuurlijk altijd belangrijk is, maar we weten ook dat de startpositie hier van levensbelang is. We moeten nog een paar zaken beter begrijpen, om wat meer snelheid te vinden voor de kwalificatie”, besluit Verstappen op zijn website.