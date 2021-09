Christian Horner: "Ferrari zag er goed uit"

Het was een redelijke vrijdag voor het team van Red Bull. Het lukte de formatie uit Milton Keynes niet om bovenaan de tijdenlijst te eindigen maar de dag verliep eigenlijk foutloos voor het team van Sergio Perez en Max Verstappen.

In gesprek met Sky Sports keek teambaas Christian Horner terug op de dag: "Ferrari zag er snel uit met beide coureurs bovenaan. Wij hebben dat eerste rondje niet gehad dus we weten nog niet wat onze ultieme pace is. De auto was goed tijdens de longruns, Max had een goede snelheid en Sergio zijn tempo werd alleen maar beter. We moeten nog wat verbeteren aan onze pace over één rondje."

Maar het is niet zo dat Horner het circuit verafschuwd. Wel merkte hij dat het druk was, en dan niet alleen op de tribune: "Het is een goed circuit. Er is veel verkeer, het is een kort rondje met veel bochten." De dag van morgen zal ons vertellen of een van de Red Bulls pole zal pakken.