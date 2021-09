Norris en Ocon naar de stewards na VT1 in Zandvoort

Het verkeer was overduidelijk aanwezig in Zandvoort vanochtend. De coureurs moesten goed in hun spiegels kijken om ongevallen te voorkomen. Dit gold vooral voor Esteban Ocon die bijna Lando Norris van de baan tikte.

Nu is bekend geworden dat de Franse Alpine-coureur en de Britse Mclaren-coureur zich voor dit incident moeten verantwoorden bij de stewards. Na de rode vlag gingen bijna alle coureurs weer de baan op en was Norris begonnen aan een snelle ronde. Toen de Brit Ocon tegenkwam had de Fransman dit niet door en knalde ze bijna op elkaar. Norris moest afremmen en schoot door het gras.

Het is nog niet bekend wat de stewards gaan beslisssen. Ocon lijkt op het eerste oog iets fout te hebben gedaan maar de stewards gaan nu kijken of er een mogelijke straf komt.