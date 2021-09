Wolff: "We zijn nog ver van de winst af"

De eerste vrije training op Zandvoort zit er inmiddels op. Lewis Hamilton was de snelste op het Noord-Hollandse asfalt maar zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff wil nog niet te hard van stapel lopen.

In gesprek met Sky Sports gaat Wolff in op Zandvoort: "We zijn nog heel ver weg van de overwinning omdat het nog maar vrijdag is. Maar ik vond het altijd leuk om naar Zandvoort te komen in de DTM en de Formule 3. Ik kan me herinneren dat Valtteri de Masters twee keer won hier en ook het publiek is hier altijd top. Iedereen houdt van de baan."

De training lag geruime tijd stil door een probleem met de Aston Martin van Sebastian Vettel. Hierdoor konden de heren coureurs niet hun geplande schema afwerken. Ook Wolff zag dat en denkt dat niemand nog het achterste van de tong heeft laten zien: "Ik denk niet dat we de rondes hebben gezien die sommige coureurs konden doen maar iedereen verbeterd zich. Ik ben nieuwsgierig hoe het vanmiddag gaat."