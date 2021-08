Motor update Ferrari laat nog wel even op zich wachten

Het gaat vooralsnog niet helemaal lekker met Ferrari in België. En dan moet het Italiaanse team ook nog even wachten tot ze hun grote motor-update kunnen doorvoeren. Dat de update komt staat overigens wel vast maar hij is er nog niet.

Het scharlakenrode team had aangekondigd dat er een nieuwe motor-update zou komen voor de zomerstop. Inmiddels zit die zomerstop erop en de update is nog niet te vinden op de auto's. Maar volgens het team zijn ze nu wel bezig met testen en zijn ze aan het kijken of alles volgens de regels verloopt, ook niet onbelangrijk.

In gesprek met Sky Sports spreekt teambaas Mattia Binotto zich uit over de vermeende motor: "We weten dat hij (de motor) komt voor het einde van het seizoen. Voor ons is het met de blik naar 2022 belangrijk omdat alles wat we brengen in updates belangrijk kan zijn voor ervaringen die we meenemen naar volgend jaar."

Helaas voor Ferrari duurt het nog wel eventjes voor de nieuwe update er is. Binotto laat dat ook in duidelijke taal weten: "Het komt niet zo snel. Het is niet voor de aankomende twee, drie races. Maar zeker een significante upgrade aan de hybride kant." Afwachten dus, maar wie weet brengt de nieuwe update het legendarische team dichterbij de podiumplekken.