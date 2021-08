Samenvatting VT2 F1 GP Spa-Francorchamps Verstappen sneller dan Mercedessen, crasht in laatste minuut

Max Verstappen heeft de voorlopig snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van België. In de laatste minuut crasht de Limburger echter hard van de baan.

De Limburger zet op de zachte band een tijd van 1:44.472 op de klokken. Valtteri Bottas is op de medium-band slechts 0,041 seconde langzamer. Hamilton zit daar nipt achter en komt slechts 0.072 seconde tekort op Verstappen's voorlopig snelste tijd. Ook Hamilton rijdt op de medium-band zijn snelste tijd.

De racesimulaties waarmee coureurs tegen het einde van de sessie bezig zijn, worden onderbroken vanwege een rode vlag. Charles Leclerc crasht de Ferrari van de baan, waarna de sessie kortstondig stil ligt. In de laatste minuut is Verstappen snel onderweg, maar de Limburger komt hard in aanraking met de bandenstapels en er lijkt flinke schade aan zijn Red Bull Racing RB16B.

Kan Bottas wederom de snelste tijd noteren?

Valtteri Bottas was de snelste man tijdens de eerste vrije training. Lewis Hamilton kon zijn snelle ronde op de zachte band niet afmaken, vanwege een blokkerende Williams van Canadees Nicholas Latifi. Hamilton bleef vrijdagochtend steken op de achttiende plaats. Halverwege de training klaagde de Britse regerend wereldkampioen dat zijn Mercedes te weinig snelheid had op het rechte stuk van Kemmel Straight. Wellicht zal Hamilton iets meer de afstellingen van Valtteri Bottas willen proberen tijdens deze tweede training. Komt de Britse wereldkampioen vanmiddag wel tot zijn recht op het 19 bochten lange circuit in de Belgische Ardennen?

Het is zoals altijd op de vrijdag vooral gissen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel brandstof er in de verschillende bolides zat tijdens de eerste vrije training. Duidelijk is wel dat de teams hun auto's verder op snelheid willen brengen tijdens deze tweede training. Het is daarbij van belang dat men de juiste balans vindt tussen topsnelheid en voldoende grip.

Opdrogende baan

De tweede vrije training van de Grand Prix van België op het majestueuze Spa-Francorchamps is van start gegaan op een, wederom, opdrogende baan. De Belgische Grand Prix is het twaalfde raceweekend van 2021. Lewis Hamilton heeft momenteel acht WK-punten meer dan Max Verstappen. De Limburger zal erop gebrand zijn om dat te veranderen dit weekend.

Track and Air

Er hangen weliswaar wolken, maar er komt bij de start van de training geen regen uit. Het heeft wel geregend, dus de baan is deels nat terwijl een droge lijn ontstaat. De zon breekt echter maar matigjes door. Donkere wolken hangen in de omgeving van het circuit.

Start Training

Valtteri Bottas vat de stier bij de horens en komt als eerste op intermediates de baan op. Ook de Britse Norris komt naar buiten. Zowel Bottas als Norris concluderen dat het zonde is om de intermediates kapot te rijden door op de opdrogende baan te blijven rondrijden. Zij adviseren hun team naar de slicks te wisselen.

Verstappen als laatste naar buiten

Max Verstapppen gelooft het wel tijdens de eerste zeven minuten. Als laatste komt de Red Bull Racing-coureur de baan op waarna hij op de medium slicks de voorlopig tweede snelste tijd noteert achter Valtteri Bottas. Na tien minuten heeft alleen Carlos Sainz nog geen tijd genoteerd.

Spectaculaire helmcamera toont het zicht van Alonso

Als de training een kwartiertje onderweg is, wordt de kijker getrakteerd op bijzondere beelden: Fernando Alonso heeft een helmcamera waarmee een volledige ronde mee wordt gereden vanuit het oogpunt van de Spaanse coureur. Alonso was deze week in het nieuws: ook in 2022 rijdt hij in de Formule 1 naast Esteban Ocon bij Alpine.

Voorlopige top-tien:

De voorlopige top-tien na 35 minuten in de training: Verstappen, Bottas, Hamilton, Alonso, Stroll, Gasly, Ocon, Vettel, Norris en Perez.

Esteban Ocon spint

In de veertiende bocht spint Esteban Ocon op hoge snelheid. De achterkant van de auto breekt uit, waarna de auto zijwaarts glijdt over de baan. De set banden van Ocon loopt schade op. Ocon weet zijn bolide wonderwel uit de muur te houden, maar de auto zal goed gecontroleerd moeten worden op schade aan de onderkant.

Crash Leclerc

De Ferrari van Charles Leclerc vliegt van de baan bij het uitkomen van de zesde bocht. De sessie ligt korte tijd stil totdat de Ferrari is geborgen. De klok tikt echter door.

Verstappen crasht

Met nog een minuut te gaan vliegt Max Vertappen hard van de baan. Hij raakt de bandenstapels en de achterkant van de Red Bull Racing-bolide heeft schade aan de ophanging. De sessie eindigt met een klap, de overige coureurs kunnen hun ronde niet meer afmaken.