Steiner blij met behulpzaam Ferrari voor Haas

Dat Haas gebruikt maakt van Ferrari motoren en versnellingsbakken was allang bekend. Dat Ferrari-protege Mick Schumacher een Haas-coureur is was ook wel duidelijk. Maar volgens Haas-teambaas Günther Steiner is de samenwerking nog inniger dan gedacht.

Het nog puntloze team krijgt naast een coureur en wat onderdelen nog meer personeel van de Italiaanse renstal. Steiner bindt er in gesprek met Motorsport.com geen doekjes om: "Ferrari laat ons nooit zitten." En toen de budget cap kwam had Ferrari overtollig personeel, dat onderdak vond bij Haas.

"Ik denk dat ze heel behulpzaam waren toen de budget cap kwam. Ze zeiden: 'Hey we hebben deze mensen wil jij ze hebben?' Omdat we afgelopen jaar een aantal ontslagen hebben gehad, toen alles slecht ging, maar toen moesten we op verlof", aldus de dankbare Steiner die dus personeel van de scharlakenrode ploeg heeft ontvangen.

De samenwerking gaat ver maar niet zo ver dat Steiner elke dag een fax uit Italië ontvangt met de statistieken van de auto van Ferrari zelf. Het team van Ferrari mag niet direct helpen bij het ontwikkelen van de Haas-bolide: "Maar op een dagelijkse basis heb ik geen idee waar zij staan en ze kunnen ons geen hulp geven bij het ontwikkelen van de auto." En het ontwikkelen van de huidige 2021-bolide van Haas staat al eventjes stil. Het Amerikaanse team heeft het vizier volledig gericht op de ontwikkeling van de 2022 auto onder de nieuwe reglementen. Het is de hoop van Steiner en consorten om in 2021 weer in het middenveld te kunnen vechten.