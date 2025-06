VeeKay schittert onder het kunstlicht en pakt zevende plek: "Geweldig resultaat!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een ijzersterk weekend achter de rug. De Nederlandse IndyCar-coureur reed een geweldige race op de korte oval van Gateway, en dat resulteerde in een sterke zevende plaats. Het leverde een trots gevoel op bij VeeKay.

Terwijl alle aandacht uit ging naar de Formule 1 en de 24 uur van Le Mans, kwamen de IndyCar-coureurs zondagnacht in actie tijdens de Bommarito Automotive Group 500. Op de World Wide Technology Raceway in Madison begon VeeKay op een lastige wijze aan het weekend. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de achttiende tijd. Dat hield hem echter niet tegen.

Uit de problemen blijven

In zijn bolide van Dale Coyne Racing had VeeKay er eerst moeite mee om zijn draai te vinden, maar in de tweede stint kwam hij tot leven. Hij werkte zich knap naar voren, en bleef uit de problemen toen Josef Newgarden vlak voor zijn neus over de kop vloog na een incident met Louis Foster.

Bij één van de herstarts had VeeKay nog een momentje met David Malukas, maar hij hield zijn hoofd koel en voorkwam een crash. VeeKay maakte een late pitstop en haalde daarna kampioenschapsleider Alex Palou in. Het resulteerde in een knappe zevende plaats voor de Nederlandse coureur.

Goed resultaat

In zijn review klonk VeeKay trots: "Een heel goed resultaat! Dit was mijn eerste short ovalrace met Dale Coyne Racing, we zijn van de achttiende naar de zevende plaats gereden. Ik heb risico's genomen wanneer het moest en ik ben tevreden."

"We zijn de race begonnen met een wagen die iets te losjes lag, en het was moeilijk om daarmee aan te vallen. Daarom moest ik eieren voor mijn geld kiezen en gingen we finetunen tot we in het juiste window kwamen."

Dubbel zo prettig

De Nederlander is heel blij met zijn resultaat: "We hebben deze race echt naar ons toegetrokken. De laatste stint was gigantisch, ik had echt veel snelheid en kon aanvallend de hoge lijn gebruiken. Het was hard, maar fair racen en daar heb ik van genoten."

"Daarnaast brachten de kunstlichten hier een extra dimensie, een avondrace is iets wat we in de IndyCar vaker moeten doen, super spectaculair. Dit mooie resultaat komt dubbel zo prettig binnen, omdat we in recente wedstrijden natuurlijk mechanische pech hebben gehad." De race werd uiteindelijk gewonnen door de Amerikaan Kyle Kirkwood.