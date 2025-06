Brown laat van zich horen na controversiële McLaren-crash

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zorgde afgelopen weekend voor spektakel door samen te crashen in de Grand Prix van Canada. Het was onvermijdelijk dat het een keer zou gebeuren, en McLaren-CEO Zak Brown heeft zijn mening er nu ook over gegeven.

Het team van McLaren laat hun coureurs Norris en Piastri met elkaar vechten. Brown gaf eerder al aan dat hij weigert teamorders te geven, en dat hij geen nummer 1-coureur wil aanwijzen. Bij McLaren wisten ze dan ook dat het onvermijdelijk zou zijn dat de twee elkaar een keertje zouden raken.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada gebeurde waar iedereen al maanden op zat te wachten. Piastri en Norris vochten een spannend duel uit, en dat ging helemaal mis. Norris haalde zijn teamgenoot in in de hairpin, maar werd teruggepakt op het rechte stuk. Toen hij vervolgens een nieuwe poging waagde, belandde hij in een sandwich tussen de pitmuur en Piastri.

McLaren-CEO Brown was zelf niet aanwezig bij de Grand Prix van Canada. De Amerikaan was aanwezig bij de 24 uur van Le Mans, waar hij de nieuwe Hypercar onthulde en toekeek bij zijn auto's in de LMGT3 en de LMP2. Beide wagens in de LMGT3-klasse vielen echter uit.

Brown volgde de Grand Prix op afstand, en kwam laat in de avond met een reactie op X: "Gefeliciteerd Mercedes en Kimi met dat eerste podium! Geweldige pitstops van ons team, met twee snelle auto's en coureurs."

Dan komt Brown op de crash, en hij lijkt niet te verbergen dat hij dit zag aankomen: "En zo gebeurde het. Lando, bedankt voor je openhartigheid. Oscar, je reed een sterke race. Wij blijven leren. We zullen er samen weer voor gaan."

Norris stelde na de race dat hij de volledige schuld had aan de crash, en hij bood ook zijn excuses aan.

