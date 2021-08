Teambaas Aston Martin denkt dat Vettel weer lol heeft in racen

Het laatste seizoen van Sebastian Vettel bij Ferrari was een gênante vertoning. De viervoudig wereldkampioen vertrok naar Aston Martin en lijkt daar weer zijn draai te hebben gevonden. De resultaten worden steeds beter en de lach lijkt terug op het gezicht van de Duitser.

Ook het Britse team is in hun nopjes met de prestaties van Vettel. Alhoewel Vettel op plek 12 staat in de tussenstand wist hij wel naar het podium te rijden in Azerbeidzjan en werd hij voor zijn diskwalificatie ook tweede in Hongarije. Teambaas Otmar Szafnauer legt in gesprek met Motorsport.com uit waarom hij zo happy is met de Duitser: "Seb brengt een mentaliteit die hij al had toen hij al die races en wereldkampioenschappen won."

Szafnauer merkt dat Vettels ervaring niet alleen hemzelf helpt maar ook de rest van het team. "Lance en zijn team hebben geleerd van Seb en dat heeft ons geholpen om stappen in voorwaartse richting te zetten." In de tussenstand staat Vettel voor op zijn Canadese teamgenoot. De viervoudig wereldkampioen bezet de twaalfde plek met 30 punten terwijl Stroll het moet doen met 18 punten en plek veertien.

Ook met zijn acties naast de baan laat Vettel een prima indruk achter op de fans. Filmpjes van Vettel die naar het circuit komt op de fiets worden veelvuldig bekeken en ook Vettels enorme Formule 1-kennis valt in smaak. De Duitser won een Formule 1-kennis quiz op het YouTube kanaal van de sport.

En ook op de baan heeft hij de lol weer terug volgens Szafnauer: "Hij kwam naar ons omdat hij weer wilde genieten van het racen. Ik praat regelmatig met hem en ik denk dat hij weer geniet van het racen. En dat is fantastisch." Het is te hopen voor Vettel dat hij zijn goede race in Hongarije een vervolg kan geven en in de aankomende races weer mooie dingen kan laten zien.