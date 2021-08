Steiner heeft "vrij veel vertrouwen" dat Mick Schumacher volgend jaar bij Haas rijdt

Guenther Steiner heeft er vrij veel vertrouwen in dat Mick Schumacher ook volgend jaar bij Haas rijdt. Dat schrijft de Italiaanse teambaas in zijn column voor The Race.

Hij schrijft: "Ik heb vertrouwen dat Mick ook volgend jaar bij ons rijdt. Mick is gecontracteerd door Ferrari en wij zullen een Ferrari-coureur hebben. Als dat Mick nie is, ook goed, dan zullen ze een aantal andere goede hebben. Het zou ideaal zijn als Mick blijft en ik ben er redlijk zeker van dat dat is wat er gaat gebeuren."