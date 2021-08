Ferrari's progressie geen complete verrassing voor Leclerc

Het roemruchte team van Ferrari is bezig met een paar moeizame jaren. In 2019 was de Italiaanse ploeg nog succesvol maar na een klein schandaaltje over de motor was 2020 miserabel. Momenteel gaat het wel weer redelijk en misschien wel beter dan verwacht.

Ferrari staat op dit ogenblik derde bij de constructeurs met evenveel punten als McLaren. De scharlaken rode ploeg heeft nu al meer punten dan in heel 2020. Charles Leclerc heeft ook een beduidend beter jaar dan het vorige. In Monaco en Azerbeidzjan wist de Monegask zelfs pole te pakken. In gesprek met Autosport laat hij weten dat het niet onverwachts is: "Ik denk dat er een heleboel werk achter zit, dat zie ik overal in Maranello en hier op de baan. Dus het is geen complete verrassing."

Met zijn twee poles en tweede plaats in Silverstone doet Leclerc het helemaal niet zo slecht. Ook teamgenoot Carlos Sainz wist twee keer het podium te beklimmen dit jaar. Vorig jaar was het regelmatig kommer en kwel en Leclerc merkt ook dat de weg omhoog langzamerhand is ingeslagen: "Er is duidelijk een grote winst geboekt vergeleken met vorig jaar, wat heel fijn is om te zien. Het laat zien dat we iets goeds doen in de manier hoe we te werk gaan."

Het moet voor Leclerc even wennen zijn geweest na zijn eerste succesjaar bij Ferrari. Na een tropenjaar in 2019 is hij niet meer in staat geweest om veelvuldig om de winst te vechten, maar toch vermaakt hij zich: "Ik geniet van dit seizoen, het is geen makkelijke fase voor het team." Ook over zijn nieuwe teamgenoot is hij zeer te spreken: "Het gaat heel erg goed. We pushen elkaar en hij is heel erg competitief, wat goed voor mij is." Het gaat afwachten worden wat de rest van het seizoen de scharlakenrode bolides gaat brengen.