Nyck de Vries na winnen Formula E-titel: "F1 wel altijd nog grote droom"

Nyck de Vries wordt na het behalen van het kampioenschap in de Formule E veelvuldig genoemd als kanshebber op een zitje in de Formule 1 in 2022.

Toto Wolff zou de Mercedes-coureur ook graag in de F1 zien rijden. Bij de NOS zegt de jonge kampioen: "Ik heb gehoord wat hij over me heeft gezegd en voel me vereerd dat iemand van zo'n statuur me linkt aan de Formule 1. Aan de andere kant weet ik ook dat je het niet in de hand hebt of je daar komend seizoen een plekje krijgt. Of met deze wereldtitel de Formule 1 een stapje dichterbij is gekomen? Het opent in ieder geval deuren. Het winnen van kampioenschappen draagt bij aan de kansen die je krijgt."

F1-droom

Volgens de Vries is F1 nog altijd zijn grote droom. "Daar hoef ik niet over te liegen. Ik heb mijn hele loopbaan al een afwijkend pad gekozen, dus onmogelijk is het niet dat ik mijn droom realiseer. Maar uiteindelijk is het racen in de Formule 1 op zich niet genoeg. Ik zoek altijd en overal mijn uitdagingen. Ook daar, als die kans zich voordoet."

Loterij

De Vries won de FE-titel nadat hij eerder ook al die andere grote opstapklasse richting de F1 won. Toch beseft de Vries dat het winnen van de titel in de elektrische klasse ook "een loterij" was."

"Dit is de meest competitieve raceklasse die er bestaat. Voorafgaande aan het laatste weekeinde waren er achttien coureurs die aanspraak konden maken op het kampioenschap. Het was lastig een voorspelling te doen. Eigenlijk was het een loterij wie er met de wereldtitel aan de haal zou gaan", aldus de Vries tegen de NOS.

Toch wist hij de titel te winnen. Of de deuren naar de F1 inderdaad nu verder open gaan, is afwachten. Zijn naam wordt in ieder geval vaak genoemd als kanshebber op een F1-stoel bij Williams voor volgend seizoen.