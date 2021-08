Red Bull heeft een bijzondere medestander bij pitstop-debat

De pitstops zijn vaak een hoogtepunt van elk Formule 1-weekend. Als je even met je ogen knippert heb je vaak al een stop gemist. Maar de tijd van hypersnelle stops is voorbij, de FIA wil alle teams voorzien van hetzelfde pitstopmateriaal.

De teams in de Formule 1 zijn altijd opzoek naar gloednieuwe innovaties om tijdswinst te pakken. En dan zoeken ze niet alleen naar foefjes aan de auto maar ook aan alles er omheen, dus ook het pitstopmateriaal. De oplossingen van de teams kosten veel geld en dit zorgt voor een groter verschil tussen de teams. Liberty Media ziet dit alleen wat minder zitten en wil dat het veld dichterbij elkander komt.

Mercedes medestander

Daarom is de FIA van plan om vanaf 2022 alle teams te voorzien van hetzelfde materiaal bij de pitstops. Red Bull is kampioen in snelle stops en was dan ook tegen dit plannetje. Ze hebben hier volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com een onverwachte medestander gevonden: Mercedes. Samen willen ze dus ten strijde trekken tegen de plannen.

'Veiligheid verhogen'

Vanaf de aankomende Grand Prix in België gelden er al nieuwe regels bij de pitstops. De coureurs worden dan weer op een menselijke manier weggestuurd na hun stop, niet meer automatisch dus. Dit zou veiliger zijn al kan een mensen natuurlijk net zo goed een foutje maken. De nieuwe regels die vanaf de Belgische Grand Prix geldig zijn schrijven een minimum tijd voor bij het uitvoeren van bepaalde handelingen. Het zou monteurs de tijd gunnen om te controleren of een bepaalde taak goed is verricht. Eén en ander zou de veiligheid moeten verhogen, zo voerde de FIA veiligheid als belangrijkste argument aan voor het tussentijds aanpassen van de regels.

Naar verwachting verliest Red Bull Racing hiermee hun voordeel. Het team staat bekend om hun pitstops, maar zij kunnen bepaalde versnelde handelingen dus niet meer uitvoeren zoals zij deden. We zullen zien wat voor effect dit precies zal hebben op de pitstops.

Helmut Marko kijkt Mercedes-figuren met argusogen aan: "Nu is onze pitstop-installatie weer illegaal"">Lees ook: Helmut Marko kijkt Mercedes-figuren met argusogen aan: "Nu is onze pitstop-installatie weer illegaal"