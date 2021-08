Volgens Ocon heeft niemand een voorkeursrol bij Alpine

De overwinning van Esteban Ocon in Hongarije is ongetwijfeld de grootste surprise van dit Formule 1-seizoen. De Alpine-coureur won de wedstrijd mede dankzij het goede verdedigen van zijn teamgenoot Fernando Alonso.

Vlak nadat de Hongaarse finishvlag was gevallen reden de Alpines gebroederlijk de uitloopronde om de overwinning van Ocon te vieren. Het lijkt er dan ook op dat geen van de coureurs een voorkeursrol geniet. In gesprek met Auto Motor und Sport gaat Ocon hier dieper op in: "Ik heb niet het gevoel dat de ene kant van de garage de voorkeur krijgt boven de andere."

Voorafgaande aan het seizoen was het te verwachten dat de Fransman in de schaduw van tweevoudig wereldkampioen Alonso zou opereren. Maar volgens Ocon is dit zeker niet het geval: "Ik zie geen verschil met het begin van het seizoen. De engineers luisteren naar mij. Het is niet zo dat Fernando's feedback compleet het tegenovergestelde is dan de mijne of dat de ene iets compleet anders vraagt van de auto."

Het seizoen van Alpine begon alles behalve sterk maar langzamerhand is de weg omhoog ingezet. Sinds Bakoe is Alonso elke wedstrijd in de punten gefinisht en Ocon heeft het zonnetje laten schijnen met zijn overwinning. De coureurs ontlopen elkaar maar op 1 puntje in de tussenstand. Het team staat inmiddels vijfde.