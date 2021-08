Uitspraak verwacht rond zandhagedis en rugstreeppad op Zandvoort

De bestuursrechter in Haarlem doet vandaag uitspraak inzake de zandhagedis en de rugstreeppad die zouden lijden onder de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. De zaken zijn aangespannen door twee stichtingen die zeggen dat de gebouwde tribunes in strijd zouden zijn met de natuurwetgeving. De provincie Noord-Holland verleende eerder een ontheffing waardoor de bouw van de tribunes kon doorgaan.

Volgens de milieuclubs zou het gebied nu de komende zes jaar niet geschikt zijn als leefgebied voor de diertjes. Een voorzieningenrechter zette in 2019 al een streep door de bezwaren van natuurclubs, waarna de bouw kon doorgaan. Stichting Duinbehoud wil dat het duingebied zo snel mogelijk wordt hersteld. De stichting schreef eerder deze week ook een bezwaarschrift naar de burgemeester van Zandvoort. Daarbij werden niet alleen de eerdere bezwaren aangevoerd, maar dit keer maakte de twee stichtingen, die worden vertegenwoordigd door Marc Janssen, zich zorgen over de bezoekers.

Volgens de organisatie kan het evenement geen doorgang vinden omdat covid-maatregelen niet nageleefd zouden kunnen worden. De gemeente liet echter weten dat Janssen aan het verkeerde adres is, aangezien de rijksoverheid over de covid-maatregelen gaat.

Drie andere rechtszaken: Uitspraken pas ná Grand Prix van september verwacht

De rechtbank zou vandaag aanvankelijk ook uitspraak doen in drie andere rechtszaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort en de verwachte stikstofuitstoot. Maar de rechtbank besloot recent het onderzoek hiernaar te heropenen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) kreeg de opdracht meer onderzoek te doen naar de betwiste stikstofuitstoot. Volgens de natuurorganisaties zou die te hoog zijn. Het is in die drie zaken niet waarschijnlijk dat er nog voor begin september, wanneer de race gepland staat, uitspraak kan worden gedaan.

Wat de te verwachten uitspraak van vandaag (over de rugstreeppad en de zandhagedis) van vandaag gaat betekenen is nog niet bekend. Eerder liet Lammers aan GPToday weten dat alle benodigde vergunningen op orde zijn en dat de zandhagedis en de rugstreeppad de Formule 1 Grand Prix van september niet kunnen vertrappen.

Wel kunnen mogelijke coronamaatregelen van de overheid nog consequenties hebben voor de Nederlandse Grand Prix. Als alles mee zit dan zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton het begin september dus 'gewoon' tegen elkaar opnemen tijdens de F1 race op Zandvoort.

Organisatie en gemeente gaan door met voorbereidingen

Zandvoort verwacht maximaal 105.000 bezoekers tijdens de Grand Prix. Ondanks onzekerheden over eventuele coronamaatregelen, gaat de organisatie gewoon door met de voorbereidingen. Sportief directeur van de race Jan Lammers verwacht 'gewoon' volle tribunes begin september tijdens de Heineken Dutch Grand Prix.

Mocht de uitspraak van de rechter in Haarlem toch nog gevolgen hebben voor de Grand Prix op Zandvoort, dan leest u daar uiteraard meer over op GPToday. Morgen is er de persconferentie waarbij meer duidelijk kan worden over de eventuele corona-maatregelen rondom grootschalige sportevenementen in september.