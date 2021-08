Fernando Alonso kan nog altijd niet tegen zijn verlies

Fernando Alonso biecht op dat hij nog altijd niet tegen zijn verlies kan. De Spaanse F1-held uit Oviedo vertelt dat in een interview met SoyMotor. Of het nu in de Formule 1 is of tijdens het beoefenen van een andere sport: als Alonso verliest is hij te vergelijken met een uitbarstende vulkaan.

Alonso kan er niet tegen als hij niet de beste is vertelt hij. "De vulkaan in mij is er nog altijd", vertelt Alonso. Dit seizoen keerde de snelle Spanjaard terug op het allerhoogste niveau in de autosport, na twee jaar van afwezigheid. Hij deed mee aan de Le Mans, Dakar Rally en de IndyCars. Dit seizoen weet hij regelmatig punten te scoren. En er is weinig veranderd wat betreft de vastberadenheid die de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 toont, zo blijkt ook uit het gesprek dat soymotor.com met de Spaanse coureur heeft.

Alonso wordt gevraagd of hij anders tegen winnen en verliezen aankijkt nu hij ouder wordt. De verslaggever wil graag weten of Alonso nu beter tegen zijn verlies kan dan voorheen. "Dat is een goede vraag. Ik heb mijzelf dat een aantal keren afgevraagd, maar ik denk dat het antwoord 'nee' is. Ik kan er nog altijd niet tegen. Wat er echter gebeurt is dat ik momenteel niet in de positie ben om tweede te worden noch dat ik in een positie ben om ervoor te vechten."

"Als ik in een Mercedes of Red Bull zou zitten en degene die won in het andere team zou zitten, dan zou ik zijn als een vulkaan. Maar als je niet in die positie zit, dan heb je andere doelen in je hoofd, meer realistische doelen voor elk weekend."

Vechten als een leeuw

Na de eerste seizoenshelft heeft Alonso 38 WK-punten en staat hij elfde in het WK. Zijn voorlopig beste resultaat behaalt hij vorige week tijdens de Hongaarse Grand Prix. De hele wereld lijkt het er over eens dat Alonso zich tegen het einde van de race lijkt op te offeren ten faveure van zijn jongere teamgenoot. Tegen het einde van de race toont Alonso zich bijzonder breed en geeft Lewis Hamilton een lesje verdedigen. Het lukt de Spanjaard om de in de basis veel snellere Mercedes ronden lang achter zich te houden.

Hamilton gefrustreerd achter Alonso

Hamilton raakte beetje bij beetje meer gefrustreerd en het lukt hem elf ronden lang niet om voorbij te komen aan de Alpine. Alonso zorgde zo voor flinke rugdekking voor Esteban Ocon, die op dat moment onderweg is naar zijn eerste overwinning voor het Alpine F1-team.

Wanneer Hamilton na elf ronden eindelijk voorbij komt aan Alonso, kan de Mercedes vervolgens nog vrij gemakkelijk voorbij komen aan de Ferrari van Carlos Sainz. Er is echter nog te weinig tijd voor Hamilton om nog aan te vallen bij Sebastian Vettel en Esteban Ocon, die dan nog voor hem rijden. Lewis Hamilton komt als derde over de streep en Esteban Ocon weet de race vlak voor Sebastian Vettel te winnen.

Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel wordt Lewis Hamilton als tweede geklasseerd, terwijl Alonso opschuift naar de vierde plaats in de uitslag van de Hongaarse Grand Prix.

Alonso legt uit wat zijn doelstellingen dan zijn, waardoor hij er toch genoeg voldoening uit kan halen om rond te rijden in de Formule 1 dit jaar.

"Misschien is zo'n doel om als achtste te finishen, misschien is het om door te komen naar Q3. Je hebt gewoon die kleine doelstellingen. Maar als ik niet in de Formule 1 ben en ik welke andere activiteit dan maar ook doe, dan is die vulkaan er ook altijd, zelfs al zou het zijn tijdens een potje ping-pong of tennis zijn. Het verandert gewoon niet."

Alonso langer in F1?

Alonso is veertig jaar geworden in de week voorafgaande aan de Hongaarse Grand Prix. SoyMotor wil graag weten hoe lang Alonso nog in de Formule 1 denkt te blijven. Alonso antwoordt: "Zolang ik het nog voel, en zolang ik er plezier aan beleef en zolang ik de competitie nog aan kan gaan."

Tijdens de Franse Grand Prix werd bekend dat Ocon zijn contract verlengd zag worden met zeker drie seizoenen bij Alpine. Voor Fernando Alonso lijkt het echter nog een kwestie van tijd voordat ook zijn contract wordt verlengd.