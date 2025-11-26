user icon
Alonso spreekt groot respect uit voor Verstappen

Alonso spreekt groot respect uit voor Verstappen

Max Verstappen en Fernando Alonso maken er nooit een geheim van dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. De wereldkampioenen gaan altijd met respect met elkaar om, zo laten ze aan de internationale media weten. Beide coureurs zijn meermaals positief over elkaar. 

Jos en Max Verstappen hebben het allebei opgenomen tegen Fernando Alonso. In 2001 en 2003 reden Alonso en Jos Verstappen tegen elkaar en 2015 tot en met nu reden de Spanjaard en Max Verstappen tegen elkaar. Alonso heeft in 2019 en 2020 geen race gereden in de Formule 1.

'We hebben wederzijds respect'

Alonso heeft veel respect voor de Verstappens, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik denk dat we uit landen komen waar men niet echt zo in F1 zit. Vooral Spanje, zou ik zeggen, omdat Jos al een gevestigde naam was. Ik heb in feite een paar jaar tegen Jos geracet en acht tegen Max. Het is een harde omgeving. En wanneer je hier komt en je hebt wat succes aan het begin van je carrière, ben je misschien niet de 'good guy', als ik het zo mag zeggen."

"En misschien ben je niet politiek correct. Je zit niet in het systeem. Je bent meer jezelf dan je zou moeten zijn. En ik denk dat ik dat ook in Max zag. Naast die sterke persoonlijkheid, de resultaten en het talent – niet alleen in F1, maar ook in de juniorklassen en al vanaf het karten, waarvan we allemaal al wisten dat er een bijzonder kind aan zat te komen. In mijn geval had ik altijd veel respect", zo laat Alonso weten. 

Ook Verstappen vertelt open over de band met de tweevoudig wereldkampioen: "Wat ik mooi vind, is dat Fernando's mentaliteit en algemene persoonlijkheid gewoon hijzelf is, en dat is heel prettig om mee om te gaan. Je ziet wat je krijgt. Voordat ik in de Formule 1 zat – het klinkt misschien een beetje grappig, maar toen Fernando vocht tegen Red Bull, juichte ik voor hem: dat underdogverhaal en toch die resultaten halen en de auto naar overwinningen slepen wanneer dat eigenlijk niet zou moeten lukken."

Verstappen is gecharmeerd van Alonso

"Dat trekt je als coureur aan, je houdt van wat je ziet: een echte vechter. En dat is hij nog steeds. Ik heb veel respect voor wat Fernando op zijn leeftijd nog steeds doet. Het is heel mooi om te zien dat iemand zoveel passie voor de sport heeft", vertelt Verstappen over de Spanjaard. Fernando Alonso was wereldkampioen in 2005 en 2006. In die tijd reed Verstappen nog in de karts; sterker nog de viervoudig wereldkampioen reed zijn allereerste jaar in de karts.

