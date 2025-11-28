user icon
Alonso hoopt dat Verstappen titelstrijd spannend houdt

Alonso hoopt dat Verstappen titelstrijd spannend houdt

De titelstrijd is nog in volle gang en het zijn Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri die voor het wereldkampioenschap van 2025 strijden. Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is de strijd om de titel dan ook spannender dan ooit. 

Met nog twee races te gaan staat Norris eerste in het wereldkampioenschap met 390 punten en wordt hij gevolgd door Verstappen en Piastri, die beiden 24 punten achter de Britse McLaren-coureur staan. Met de twee Grands Prix die nog op de kalender staan, is de titelstrijd spannender dan ooit. 

Alonso hoopt op spektakel 

Volgens de Spaanse wereldkampioen moeten Verstappen en Piastri goed presteren ten opzichte van Norris. Hij hoopt op spektakel met oog op de finale die volgende week plaatsvindt in Abu Dhabi: "Het is spannender dan de afgelopen jaren, toen de kampioenschappen al ruim van tevoren beslist waren", vertelt Alonso tegenover de aanwezige media in Qatar. 

"Er is veel enthousiasme voor de komende twee races. Hopelijk houden Oscar en Max het in deze race spannend voor Abu Dhabi – het zou mooi zijn als er drie kanshebbers zijn in de laatste race." Verstappen en Norris hebben momenteel de beste vorm van de gehele grid.

Hoe goed waren de titelkandidaten in Qatar?

Max Verstappen wist de vorige editie van de Grand Prix van Qatar te winnen, ondanks de tweede startplaats na een penalty. Lando Norris eindigde vorig seizoen als tiende in Lusail, ondanks dat Norris bijna de gehele Grand Prix als tweede achter Verstappen reed. Oscar Piastri eindigde op het podium; hij finishte zijn auto als derde in het Midden-Oosten. 

Max Verstappen won ook in 2023 in Lusail. Piastri en Norris finishten destijds als tweede en derde in Qatar. Piastri is dus tot nu toe altijd op het podium gefinisht in het Midden-Oosten. Max Verstappen en Oscar Piastri zijn de afgelopen twee jaar de meest competitieve coureurs in Qatar geweest.

