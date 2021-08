Ferrari wil aanpassing van de regels voor budgetlimieten

Ferrari is het met Red Bull Racing eens dat de regels rond de budgetlimieten moeten worden aangepast. Tijdens de Hongaarse Grand Prix werden beide Red Bulls van de baan gereden nadat Valtteri Bottas een remfout maakte.

Ook de krachtbron in de Ferrari van Charles Leclerc werd onherstelbaar beschadigd door toedoen van een andermans fout. Charles Leclerc werd op identieke wijze uit de race gekegeld nadat Lance Stroll te laat remde.

Christian Horner zei direct na de race dat de regels rondom het budgetplafond oneerlijk zijn, zeker nu zijn team niet verantwoordelijk is voor de schade, maar er wel voor dient op te draaien vanwege het nieuw afgesproken budgetplafond.

"Hij stopt nooit met praten over hoeveel ongevallen de financiële situatie in zijn team beïnvloeden", zei McLaren-baas Andreas Seidl naar aanleiding van de klachten van Christian Horner.

"Die weg gaan we niet in. Uiteindelijk is goed budgetteren gewoon een onderdeel van het spel en is de situatie voor iedereen precies hetzelfde."

Mattia Binotto is het echter wel met Red Bull eens dat de regels moeten worden herzien. "Moeten we een paar uitzonderingen maken?" hij zei.

"Ik weet niet zeker of dat de oplossing is, omdat het moeilijk te controleren zou zijn. Maar waar we rekening mee moeten houden, is dat het team waarvan de coureur een ongeval heeft veroorzaakt, moet betalen. Dan zou de coureur meer verantwoordelijkheid hebben", vertelt Binotto tegen Auto Motor und Sport.

De teambaas van Ferrari grijpt de kans aan om zijn rijdersduo te prijzen.

"Wij hebben het beste rijdersduo in het veld. Carlos heeft zich goed geïntegreerd en is een echte benchmark voor Charles. Beiden scoren regelmatig en sterk voor het team", zo besluit de Ferrari-teambaas.