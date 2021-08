Hamilton geloofde Wolff niet: "Weet niet wat hij heeft gerookt, maar dat wil ik ook!"

Lewis Hamilton zegt dat hij hetzelfde 'wilde roken' wat Toto Wolff 'rookte' nadat de Oostenrijker hem via de teamradio had verteld dat hij de Hongaarse Grand Prix nog kon winnen. Het leek erop dat Hamilton met twee vingers in de neus in Boedapest naar de overwinning zou rijden nadat teamgenoot Valtteri Bottas zichzelf en Sergio Perez bij de start uit de race had gehaald en ook Max Verstappen ernstige schade had opgelopen.

De Mercedes-coureur ging vervolgens vlak na de herstart van de eerste naar de laatste omdat hij, in tegenstelling tot elke andere coureur, ervoor koos om niet meteen naar de pits te komen voor slicks, terwijl alle coureurs achter hem de intermediates inwisselden voor de droog weer banden.

Op dat moment leek een overwinning onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk kwam hij daar dichtbij. De verdedigende inspanningen van Fernando Alonso weerhielden hem ervan om direct door te kunnen stoten, waardoor er niet genoeg tijd was om naar Esteban Ocon te rijden, die uiteindelijk de GP van Hongarije won.

Geen geloof

Wolff vertelde vrij vroeg in de race tegen Hamilton dat een overwinning nog mogelijk was, maar de Brit geloofde hem eerlijk gezegd niet. Hamilton zei hierover: "Toto heeft een groot hart. Maar met alle respect, toen hij dat over de boordradio zei dacht ik: wat hij heeft gerookt wil ik na deze race ook roken!"

"Omdat Esteban Ocon en Sebastian Vettel zo ver voor mij reden en ik tegelijkertijd nog een pitstop moest maken dacht ik al dat het onmogelijk was om hun nog terug te halen. Uiteindelijk is dat ook gebleken."