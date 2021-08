Red Bull krijgt geen steun van McLaren in aanpassingen budgetlimiet

McLaren sluit zich niet aan bij Red Bull om wijzigingen door te voeren als het gaat om de budgetplafonds. Ook McLaren verloor Lando Norris in de openingsronde van de Hongaarse Grand Prix door de fout van Valtteri Bottas, net als Red Bull Sergio Perez uit zag vallen.

De kosten bij Red Bull lopen flink op door de crashes en schades veroorzaakt door Mercedes. McLaren heeft ook schade en dus extra kosten, maar ziet niets in het plan van Christian Horner om het budgetplafond en de regels hieromtrent te herzien.

Woede Red Bull

Horner was woedend toen zijn Red Bull-auto's voor de tweede race op rij werden beschadigd door Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton veroorzaakte tijdens de Britse Grand Prix 1.5 miljoen euro aan schade aan de RB16B van Max Verstappen, terwijl Valtteri Bottas de rekening in Hongarije op liet lopen toen hij Sergio Perez uitschakelde en grote schade aan de auto van Verstappen veroorzaakte. Red Bull verloor ook twee motoren als gevolg van de twee crashes.

Horner vindt dat de FIA ​​dit moet onderzoeken, aangezien Red Bull de rekening moet betalen voor crashes die niet door hen zijn veroorzaakt, en dit in het eerste seizoen onder een budgetlimiet moet doen.

Budgetimiet

De teambaas van Red Bull Racing wil dat de FIA gaat kijken naar de budgetlimiet. McLaren-teambaas Andreas Seidl is het daar echter niet mee eens. Hoewel McLaren zondag ook buiten hun schuld twee beschadigde auto's had, werd Daniel Ricciardo aangereden door Lance Stroll, maar dat is volgens Seidl 'part of the game'.

Seidl zei hierover tegen Autosport: "Nee, ik vind niet dat de budgetlimiet aangepast moet worden. Ik zal zeker niet in de richting gaan die Christian op wil, door in elke tweede zin de kostenlimiet te vermelden en hoeveel je hierdoor kwijt raakt door elk ongeluk op de baan."

"Uiteindelijk is dat onderdeel van het spel waarin we ons bevinden. Het is aan ons om het budget op de juiste manier te beheren."