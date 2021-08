Red Bull-ontwerper Newey: "We zijn 5 kilometer per uur verloren op de rechte stukken"

Red Bull's technische goeroe Adrian Newey denkt dat Mercedes onlangs meer vermogen heeft gevonden nadat Lewis Hamilton de pole position in Hongarije wist te pakken. Op jacht naar een record van 9 Grand Prix-overwinningen in Hongaarse, klokte de Mercedes-coureur een 1:15.419 om Valtteri Bottas met drie tienden van een seconde naar de pole te verslaan. Max Verstappen stond nog een tiende achter op de derde plaats.

Red Bull Racing werd in de tweede training van vrijdag gedomineerd door Mercedes en besloot zaterdag een kleinere vleugel te gebruiken, maar zelfs dat was niet genoeg om ze op één lijn te brengen met Mercedes.

Volgens Auto Motor und Sport verloor Red Bull vrijdag 5 km/u op het rechte stuk ten opzichte van Mercedes, wat leidde tot hun beslissing om van vleugels te wisselen. Dat bracht hen echter in de bochten in gevaar, met Verstappen die alleen al in de tweede sector 0.123 seconden moest toegeven.

Newey zegt dat Mercedes iets extra's heeft gevonden met hun krachtbron. "We gebruiken hetzelfde vermogen als voorheen", zei hij over de nieuwe achterstand van Red Bull. "Mercedes moet onlangs wat meer power hebben gevonden in haar motor."