Haas-coureur Mick Schumacher is met zijn bolide de bandenstapels ingegleden. De coureur lijkt in orde, maar moet verplicht mee met de medical car.

Een paar bochten voor de 11e bocht op de Hungaroring kreeg de Duitser onbalans in zijn bolide, omdat hij te wijdt ging. Vervolgens in bocht 11 kan hij de bolide niet houden en crasht met de zijkant van de Haas in de bandenstapels.

Voor Haas is het niet de ideale situatie. Er is veel kapot en geld is er niet veel. Volgens Ziggo Sport-commentator Olav Mol kan het team de bolide niet meer repareren voor de kwalificatie.