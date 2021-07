Russell probeert andere aanpak om punten te scoren: ''We hebben de focus gelegd op de zondag''

George Russell hoopt in Hongarije de nulscore te doorbreken voor het team van Williams. De talentvolle Brit creëert vaak een goede uitgangspositie na de kwalificatie en denkt dat opnieuw te kunnen doen in Boedapest. ''Het is duidelijk dat we in de laatste paar races twee keer naar Q3 zijn gegaan en hebben de race daarvoor het op een haar gemist. We zijn hier over het algemeen vrij sterk geweest."

De Mercedes-protogé kent geen goede herinneringen aan de wedstrijd op de Hungaroring. "Boedapest is de baan waar ik de meeste pech heb gehad in mijn hele carrière", zei hij, "maar het is de baan waar ik waarschijnlijk de snelste ben geweest in mijn hele carrière.'' In 2019 werd de voormalig Formule 2-kampioen 16de en in 2020 18de in de koningsklasse.



Volgens Russell gaan de weeromstandigheden een grotere rol spelen dan bij de vorige Grands Prix. “Bij de afgelopen races was er een erg rustige wind en stabielere omstandigheden, terwijl het in Boedapest behoorlijk winderig is. Dus dat kan invloed hebben op ons normale tempo hier ten opzichte van onze huidige racesnelheid.''

Het Williams-team heeft daarom hard gewerkt aan de wagen om goed te kunnen presteren op zondag. "We geven alles zoals we de laatste tijd hebben gedaan", zei Russell. ''We hebben de focus gelegd op de zondag. Maar ik denk dat het hier een kwalificatierace wordt, dus we gaan alles in de strijd gooien op zaterdagmiddag en proberen een goed resultaat te behalen in de race."