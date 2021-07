Charles Leclerc reed in Silverstone in een Ferrari uit 1951. De bolide van het Italiaanse team, won als eerste een Formule 1-race voor de renstal.

Aston Martin-coureur Lance Stroll en Ferrari-coureur Charles Leclerc zaten tijdens de persconferentie samen en kregen een vraag van een journalist over de bolides uit de 50's en 60's. Lance Stroll antwoordde meteen dat het te gevaarlijk was om er nu nog mee rond te rijden, daar was Leclerc het ook over eens. De Monegask had nog wel een belangrijke toevoeging op de woorden van Lance: