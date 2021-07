George Russel prijst Hamilton de hemel in en sluit Red Bull uit

George Russell zegt dat hij 'loyaal' wil zijn aan Mercedes, en dus sluit hij een overstap naar Red Bull Racing uit. Vervolgens prijst hij Lewis Hamilton de hemel in, tijdens een interview met RTL Deutschland.

Hoewel zijn promotie naar de stoel van Valtteri Bottas bij het Mercedes-fabrieksteam onlangs nog in steen gebeiteld leek, blijft de aankondiging van een overstap van Russell vooralsnog uit. Volgens sommige media duidt dat erop dat Lewis Hamilton erin slaagt om teambaas Toto Wolff op andere gedachten te brengen. Hamilton gaf eerder al twee keer openlijk aan de status-quo te willen handhaven binnen het team.

"Het is duidelijk dat wij met Lewis in gesprek zijn over verschillende scenario's", geeft Wolff toe aan Motorsport-Total. "Eén van die punten is wie de andere coureur is. Lewis heeft echter nooit geprobeerd de beslissing te beïnvloeden. Hij heeft een goede relatie met Valtteri, maar hij heeft nooit gezegd dat hij de voorkeur geeft aan dit of dat."

Als Russell inderdaad in 2022 bij Williams wordt gehouden, heeft Dr Helmut Marko wel interesse om de snelle Brit naar Red Bull te halen, zo liet Marko onlangs weten.

Russell sluit dat echter uit.

"Onmogelijk"

"Het is voor mij onmogelijk om volgend jaar voor Red Bull te rijden", zegt de Brit tegen RTL.

"Zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik een Mercedes-coureur. Dus hoewel het leuk is om positieve feedback te krijgen vanuit de Formule 1 en te horen over de interesse van andere teams, blijf ik loyaal aan Mercedes."

"Mercedes is mijn auto, mijn merk"

Russell vult aan: "Ik zal volgend jaar zeker een auto met een Mercedes-motor rijden - dat is zeker. Mercedes is mijn auto - mijn merk. Welke kleur de auto zal krijgen, weet ik nog niet."

George Russell zelf denkt dat er pas na de zomervakantie duidelijkheid komt over wie er volgend jaar naast Lewis Hamilton mag rijden bij Mercedes. Dat is ook precies wat Toto Wolff onlangs zei.

"De eerste mogelijkheid zou in Spa zijn, maar het zal zeker niet eerder zijn. Zoiets kost gewoon tijd", aldus Russell tegen de Duitse TV-zender.

Toch voelt het voor Russell zelf als een vaststaand feit dat hij er klaar voor is zijn om in te stappen bij Mercedes.

Russell: "Ik ben 100 procent klaar om in de snelste auto te rijden en daarmee de volgende stap te zetten. Na elke race voel ik mij beter voorbereid en op dit moment kan ik zeggen 'ik ben er klaar voor'."

Russell mist het vooraan te rijden

Russell weet hoe het is om vooraan mee te rijden, nadat hij vorig jaar in Bahrein een race inviel voor de door covid afwezige Lewis Hamilton. "Ik heb de opwinding en de druk gemist om vooraan te staan ​​en aan te vallen. Daar leef ik voor. Ik ben klaar om tegen de besten te racen."

Openlijke sollicitatie?

De Britse coureur vertelt ook nog maar eens openlijk waarom hij meent een goede tweede coureur bij Mercedes te zijn. "Ik heb mijn hele juniorcarrière tegen Max, Lando en zulke jongens geracet. De enige nieuwe zou Lewis Hamilton zijn", vertelt hij met een glimlach.

Daarnaast toont George Russell zijn grote bewondering voor de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens de Williams-coureur is zijn eventuele toekomstige teamgenoot "de beste van de besten".

Russell laat zich niet intimideren

Tegelijkertijd meent Russell dat hij zich ook niet zou laten intimideren door een coureur als Lewis Hamilton.

"Als je de beste wilt zijn, moet je de beste verslaan", zei de Williams-coureur. "Dat is de enige manier. Ik wil tegen de beste vechten en dat is Lewis."

Russell gaat nog even verder met het ophemelen van Lewis Hamilton. Hamilton zag onlangs zijn contract met twee jaar verlengd worden bij Mercedes, terwijl Bottas en Russell nog niet definitief weten welke kant het op gaat.

Russell: "Elke coureur kan zoveel van hem (Lewis Hamilton, red) leren, met al zijn ervaring en ook het respect dat hij heeft voor andere mensen. Hij is een geweldig persoon en een fantastische coureur", voegde Russell er aan toe.