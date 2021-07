Mercedes verwacht beslissing over stoeltje Bottas versus Russell tijdens Belgische GP bekend te maken

Toto Wolff heeft een sterke hint laten vallen dat de rijdersbezetting van Mercedes voor 2022 tijdens de zomerstop definitief zal worden gemaakt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zijn contract eerder deze maand verlengd met twee jaar.

Valtteri Bottas en George Russell strijden om het stoeltje naast Hamilton. De Fin hoopt op een zesde jaar bij de Silver Arrows, terwijl de 23-jarige Brit zijn huidige status als meest prominente 'junior' coureur wil inruilen voor een plek bij het fabrieksteam.

Russell blijft indruk maken bij Williams, waar hij is uitgeleend door Mercedes, en schitterde opnieuw in de kwalificatie van de Britse Grand Prix door het aanwezige publiek op de tribunes te imponeren met zijn tweede opeenvolgende Q3-optreden.

Bottas wil blijven

Vorig jaar wist Bottas op 6 augustus dat hij nog een seizoen zou blijven. Dit keer valt die datum in de zomerstop - iets wat eigenlijk niet van toepassing was tijdens de door corona vertraagde seizoen 2020. De laatste opmerkingen van Mercedes-teambaas Wolff suggereerden dat rond diezelfde tijd een beslissing zou kunnen worden aangekondigd.

"Ik denk dat het belangrijk is voor Valtteri en George om te weten waar ze volgend jaar zullen rijden. Dat zal binnenkort ook bekend worden rond de zomerstop, dus ik verwacht wel wat vragen in Spa", voegde hij er gekscherend aan toe, verwijzend naar de Grand Prix van België op 29 augustus die de eerste race na de zomerstop is.

Later sprak hij met Sky F1 in de paddock, zei hij: "Het is een traktatie voor de ogen om George te zien. Hij staat in de top 10 en verslaat bijna de McLaren. Dat toont zijn ongelooflijke talent. Een kleine leeuw in de auto. Hij verdient het om in een topauto te zitten."