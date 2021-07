Leclerc wil wel vaker op deze manier strijden om de winst

Hoewel hij in eerste instantie gefrustreerd was dat hij niet kon winnen in Groot-Brittannië, is Charles Leclerc nu wel erg positief gestemd over het feit dat hij überhaupt mee kon knokken voor de bokalen.

Terwijl de Franse Grand Prix nog uitliep op een zeperd van jewelste, gaat het nu weer de stukken beter met Scuderia Ferrari. Leclerc werd een aantal ronden voor het einde de Grand Prix op Silverstone ingehaald door Lewis Hamilton, die er met de winst vandoor ging.

Toch zijn het de positieven die blijven hangen bij de Ferrari-coureur uit Monaco. Zijn tweede plaats op Silverstone was het eerste podium voor Leclerc sinds 2019. F1TV wil van hem weten of hij dit resultaat denkt te kunnen herhalen in Hongarije, over ruim een week in Budapest.

Leclerc: "Ja, ik bedoel het is goed om optimistisch te zijn en wij willen allemaal positief zijn na de laatste drie races. Toch moeten wij ook realistisch blijven", zo benadrukte Leclerc na de Grand Prix op Silverstone.

Hij legt verder uit wat hij bedoelt: "Natuurlijk, het is goed en wij zitten in een goede modus, maar ik heb het gevoel dat het nog wat te optimistisch is om te denken dat wij voor de overwinning kunnen gaan in Budapest. Ik zou blij zijn als wij gewoon vlak achter de twee topteams zitten.

Na Silverstone is de droom bij Ferrari om dit seizoen 'best of the rest' te worden weer springlevend, zo zei teambaas Mattia Binotto al eerder deze week.

Met zijn tweede plaats op Silverstone staat Leclerc nu zesde in het kampioenschap. Ferrari vecht met McLaren om de derde plek in het rijtje voor constructeurs, maar Ferrari heeft nog 15 punten tekort op McLaren.

De Grand Prix in Budapest is begin augustus, daarna breekt de zomervakantie aan voor de Formule 1-teams.