Ferrari weer volop in strijd voor derde plaats in WK

Ferrari's jacht op de derde plaats in het wereldkampioenschap voor constructeurs is weer springlevend na de Britse Grand Prix op Silverstone. Na de tweede plaats van Charles Leclerc is de droom om 'best of the rest' te worden weer springlevend, stelt de Italiaanse teambaas van Ferrari Mattia Binotto.

Onlangs zei hij nog dat het voorbereiden van een nieuwe auto die aan de nieuwe regels voor 2022 moet voldoen de hoogste prioriteit voor het team zou zijn. Ferrari voert dit jaar een gevecht met McLaren om de derde positie in de rangschikking voor teams.

Leclerc wilde niets "riskeren"

Charles Leclerc leidde echter elke ronde van de Britse GP na de crash van Max Verstappen. Die crash was het gevolg van een aanrijding met Lewis Hamilton. In de laatste paar ronden liet Leclerc zich gemakkelijk passeren door Lewis Hamilton.

"Ik zag wat er in de eerste ronde gebeurde en wilde het niet riskeren", zei Leclerc. "Ik vecht niet met hem voor het wereldkampioenschap. Dus ik dacht dat ik voor de zekerheid wat meer ruimte zou laten en toen maakte ik een foutje bij het uitkomen van de bocht. Het was echter een kwestie van tijd, want Lewis was gewoon te snel. De tweede plaats is sowieso goed voor het team, maar verdomme, ik was er zo dichtbij."

Derde plaats weer in zicht

Leclerc was dusdanig dichtbij een overwinning op Silverstone, dat Binotto nu ineens niet langer denkt dat de derde plaats onmogelijk is voor Ferrari dit seizoen.

Binotto: "Deze Ferrari kan derde worden", vertelde hij bij Sky Italia. "Het is onze ambitie, maar ons doel is om in elk aspect te blijven verbeteren. De derde plaats zou het resultaat zijn van het werk dat wij hebben gedaan. Dus hoewel dromen mogelijk is, moeten we ook realistisch zijn. Er moest iets gebeuren vooraan het veld en dat gebeurde, en ik ben blij dat alles in orde is met Verstappen. Wij waren niet gelijk aan Mercedes, Hamilton was sneller dan wij", beseft Binotto.

Teleurstelling over missen van de winst

De teambaas geeft toe ook wel teleurgesteld te zijn dat Leclerc de race niet wist te winnen. "Het is teleurstellend, want het gebeurde met nog twee ronden te gaan. Maar na de ramp in Frankrijk is dit resultaat belangrijk voor ons. Dat is het belangrijkste. Leclerc was het hele weekend goed terwijl Sainz pech had met de pitstop. Maar toen hij een vrije baan had, reed hij ook erg snel."

Met goede moed naar Hongarije

Binotto heeft er ook alle vertrouwen in dat Ferrari deze vorm nu in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije kan tonen.

Binotto: "De laatste paar races voorspellen veel goeds wat betreft onze vooruitgang en Hongarije is een circuit dat beter geschikt is voor onze auto. Wij moeten ons echter niet in het hoofd halen dat wij daar sneller zullen zijn dan Verstappen en Hamilton", zo vertelt de Italiaanse teambaas van het scharlaken rode team uit Maranello op de Italiaanse TV-zender.

Binotto sluit af met een positieve noot voor de Grand Prix van Hongarije. "Wij gaan daar heen om te vechten, want we hebben gezien dat elke race verrassingen heeft."

McLaren bezit na de Britse Grand Prix vijftien WK-punten méér dan Ferrari in de stand om het wereldkampioenschap voor constructeurs.