Brundle meldt dat Red Bull "nieuw bewijs" heeft voor beroep tegen straf Hamilton

Volgens Sky Sports F1-commentator Martin Brundle beschikt Red Bull Racing over steekhoudend bewijs dat Lewis Hamilton Copse Corner veel sneller naderde dan tijdens alle andere rondes, vlak voordat hij Max Verstappen stevig van de baan ramde op Silverstone.

Red Bull Racing is bezig met een advocaat om te kijken naar mogelijke juridische stappen tegen de lage straf die Lewis Hamilton kreeg voor de aanrijding. Hoewel Hamilton als schuldige werd aangewezen, kreeg hij een tijdstraf van tien seconden die hem niet kon weerhouden van het winnen van de Britse Grand Prix.

Nieuw bewijs maakt zaak mogelijk

Dit nieuwe bewijs zou wel eens van belang kunnen zijn als Red Bull Racing een hoger beroep aanspant tegen de FIA. De overkoepelende autosportbond bepaalde middels de stewards de strafmaat voor Lewis Hamilton's gedrag gedurende de eerste ronde.

Na de race schreef Brundle een column op de website van Sky Sports F1, waarin hij meldt: "Red Bull oordeelt dat het een professionele fout, een met opzet door Lewis Hamilton veroorzaakt ongeval was. Ze waren witheet, hun potentiële wereldkampioen was gekneusd, hun auto zwaar vernield tijdens het nieuwe tijdperk waarin er een kostenplafond nog mogelijke gridstraffen tot gevolg kan hebben vanwege motorschade en bijkomende schade."

Hamilton sneller in Copse vóór crash Verstappen

Brundle schrijft verder: "Zij zouden nul punten scoren in deze race en de voorsprongen in beide kampioenschappen is ernstig uitgehold. Red Bull heeft mij verteld dat er gegevens zijn om te bewijzen dat Lewis aanzienlijk sneller in Copse was dan dat hij op enig ander moment was en dat hij daardoor de bocht niet zou hebben gehaald zonder wijd te gaan, en dus zou er onvermijdelijk contact komen met Max."

Brundle schrijft verder dat er altijd 'nieuw bewijs' moet worden geleverd als er een beroep tegen een straf wordt aangetekend. Volgens de Sky Sports-commentator heeft Red Bull Racing dat bewijs nu en dus zal een beroep erg waarschijnlijk zijn.

Niet de zwaarste straf die mogelijk was

Brundle: "Vermoedelijk zal dat openbaar worden gemaakt en als Red Bull denkt dat ze 'nieuw bewijs' hebben, kunnen ze een beroep doen op de FIA ​​met betrekking tot hun vermeende mate van schuld en clementie met betrekking tot Hamilton."

Brundle schrijft dat het niet de zwaarste straf is die de FIA had kunnen geven aan Hamilton, en dus zou dat betekenen dat de FIA van oordeel is dat de crash van Verstappen niet voor de volle honderd procent toe te schrijven valt aan Hamilton.

Hamilton geen 'smerige' coureur

Brundle schrijft: "Als wij Lewis de afgelopen decennia zien, is het duidelijk dat hij geen fundamenteel smerige coureur is, hoewel hij de laatste tijd natuurlijk een paar schermutselingen linksvoor en rechtsachter heeft gehad met Red Bull's Alex Albon", voegde Brundle eraan toe.

Daarbij duidt Brundle bijvoorbeeld op het moment dat Lewis Hamilton Albon van het podium tikte in Brazilië.

Volgens Brundle is Verstappen agressief, en is dat de reden dat velen van hem houden. Het is ook de reden dat dit moment er al een tijd aan zat te komen, een aanrijding tussen Verstappen en Hamilton zou onvermijdelijk zijn geweest, meent de commentator van de Britse TV-zender.

"Aanrijding was onvermijdelijk"

"Helaas gebeurde het in Copse Corner, een van 's werelds snelste bochten. We hebben hier in de afgelopen decennia veel belangrijke inhaalacties gezien, waarbij altijd moed, vaardigheid en enig risico nodig waren. Maar net als bij sommige van de engste bochten zoals Eau Rouge in Spa en de oude 130R in Suzuka, is het niet verboden om in te halen, zoals Hamilton 50 ronden later bekwaam demonstreerde toen hij de leiding van Leclerc op precies dezelfde plek pakte. Het was zo'n race", zo analyseert Martin Brundle.

Eerder vandaag meldde Helmut Marko dat Red Bull Racing een advocaat in de armen heeft genomen om te kijken naar de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de straf die de FIA Hamilton oplegde voor het veroorzaken van de crash van Verstappen in Copse.

Horner zag in eerste instantie weinig kans op beroep

Red Bull-teambaas Christian Horner oordeelde eerder nog dat er naar zijn eerste inschatting weinig te behalen zou zijn omdat er nieuw bewijs zou moeten worden aangeleverd dat de stewards niet hebben meegewogen in hun oordeel. Of Horner tijdens het doen van die uitspraak al op de hoogte was van de nieuwe data waarover Brundle nu schrijft, is niet bekend.