Helmut Marko raadpleegt advocaat over crash Hamilton - Verstappen

Red Bull Racing schakelt een advocaat in die onderzoeken moet wat er nog juridisch mogelijk is na de crash waarbij Lewis Hamilton Max Verstappen uit de Grand Prix op Silverstone kegelde.

"Hij moet nagaan wat er in deze situatie gedaan kan worden binnen de kaders van de wetten van de sport", zo wordt de getergde topman bij Red Bull geciteerd in de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

De Limburger vloog hard van de baan bij Copse nadat Lewis Hamilton de achterband van Verstappen raakte. Dat de pijn diep zit bij Red Bull Racing, wordt wel duidelijk uit het gesprek dat de grootste Oostenrijkse krant voert met Marko.

"Ze hadden Lewis een drive-through kunnen geven, plus tien seconden tijdstraf, maar dat hebben ze ook niet gedaan", zo klaagt Marko over de milde straf die Hamilton kreeg opgelegd door de stewards.

Hamilton viert uitbundig terwijl Verstappen in ziekenhuis is

Hamilton kreeg weliswaar een tijdstraf van tien seconden, maar het deed hem op geen enkele wijze pijn: de Brit kon voor zijn thuispubliek makkelijk winnen nadat zijn grootste opponent was uitgeschakeld. Terwijl Verstappen was afgevoerd naar het ziekenhuis, hield Lewis Hamilton zich op geen enkele wijze in: hij vierde juichend en zwaaiend met de Union Jack het feit dat hij na ruim 2,5 maand eindelijk weer eens een Grand Prix won in de Formule 1.

Vorige week nog zei Marko dat Red Bull Racing beschikt over de beste krachtbron, de beste auto én de beste coureur. Na de klapper in Copse is daar in één klap een reusachtige dreun aan toegebracht, Red Bull likt deze dagen haar wonden. De schade aan de bolide wordt geschat op zo'n €750.000, zo maakte het team bekend.

"Schorsing was op zijn plaats geweest"

Marko herhaalt dat een schorsing voor Lewis Hamilton op z'n plaats zou zijn. De krant citeert Marko: "We mogen van geluk spreken dat Max niets ernstigs is overkomen. De auto is kapot en de motor waarschijnlijk ook. Dat kan je niet op je laten zitten. Een schorsing zou gerechtvaardigd zijn", zo laat Marko zich citeren.

Wat is er juridisch überhaupt nog mogelijk?

De vraag is of er nog wel mogelijkheden zijn voor Red Bull Racing om het juridisch hoger op te zoeken, aangezien Hamilton officieel wel als veroorzaker is aangewezen en daarvoor een straf heeft gekregen. Volgens FIA Raceleider Masi, die niet de besluiten van de Stewards maakt, maar wel de leiding over de race heeft, zijn de teams overeengekomen dat de straffen die worden uitgedeeld geen rekening hoeven te houden met de gevolgen van de straffen.

Toch is de woede bij Red Bull groot genoeg om een goede advocaat naar de zaak te laten kijken, vertelt Marko. Hij kan er nog altijd niet over uit dat Hamilton de race kon winnen, nadat hij zijn sterkste opponent uitschakelde in Copse. De reglementen zouden rijp zijn voor de nodige aanpassingen, meent Marko.

"Belachelijk. Maar misschien is het ook de schuld van de reglementen dat je beperkt bent. De regels moeten waarschijnlijk herzien worden, inclusief het systeem van de stewards. Perez krijgt in Oostenrijk tweemaal een straf van vijf seconden omdat er marginaal contact was, zonder dat er iemand crashte", vertelt Marko in de krant.

Voorsprong in WK-stand gaat in rook op

Vooraf aan de Britse Grand Prix had Max Verstappen een ruime voorsprong van 32 WK-punten op de nummer twee in het kampioenschap. Na de winst van Hamilton is daar nog weinig van over: Verstappen heeft nu nog slechts acht punten voorsprong op Hamilton na afloop van de Britse Grand Prix.