Hulkenberg: ''De deur naar topteams is voor mij gesloten''

De naam van Nico Hulkenberg gonst weer door de paddock voor zitje in 2022. De reservecoureur van Aston Martin en Mercedes hoopt op een terugkeer in de koningsklasse als racecoureur. Hulkenberg wordt op dit moment gelinkt aan het team van Williams, waar hij in 2010 voor debuteerde. Een plek bij een topteam is volgens de Duitser uitgesloten.

Toen er gevraagd werd welke renstallen interesse hebben, grapte Hulkenberg: ''Je kunt ze op één hand tellen. Mercedes, Red Bull en Ferrari", zei hij tegen het Duitse Bild am Sonntag. Daarna volgde een serieuzer antwoord: "Ik heb geen illusies, de deur naar de topteams is voor mij gesloten."

In 2020 was Hulkenberg dichtbij het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull. De Oostenrijkste renstal koos uiteindelijk voor Sergio Pérez.

Voor 2022 zijn nog niet alle stoeltjes bevestigd, maar Williams lijkt de meest reëele optie, omdat verwacht wordt dat George Russell vertrekt naar Mercedes. Williams CEO Jost Capito heeft al aangegeven dat The Hulk op een grote lijst van kandidaten staat voor een stoeltje voor volgend jaar.