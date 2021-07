Ruzie tussen Horner en Wolff laait weer op: "Toto is een control freak maar kan Red Bull niet controleren"

Red Bull-baas Christian Horner zegt dat Mercedes-baas Toto Wolff een controlfreak is, maar dat hij Red Bull niet kan controleren. Terwijl zowel Mercedes als Red Bull op de baan streden, is de rivaliteit tussen de twee teambazen naast de baan weer voortgezet middels een woordenstrijd tussen Horner en Wolff.

De laatste episode van dit hardloopdrama kwam tijdens de Britse Grand Prix, waar Horner zijn razernij omschreef als een 'control freak'. Maar Red Bull is geen team dat door Wolff gecontroleerd kan worden, zo verzekerde Horner. De teambaas van Red Bull Racing heeft ook het gevoel dat Wolff het niet leuk vindt dat Horner geen conflict in belangen heeft, waardoor hij altijd kan zeggen wat hij wil en denkt.

Horner vertelde in Silverstone: "Het is een competitieve onderneming en Toto is een beetje een controlefreak, zoals we kunnen zien. Het enige waar hij geen controle over heeft, is Red Bull. Ik ben waarschijnlijk de enige die geen belangenconflicten heeft met Toto. Ik kan mijn mening uiten en hem vertellen wat ik denk. Misschien vindt hij dat een beetje ongemakkelijk.”

Eerder dit jaar noemde Wolff de teambaas van Max Verstappen een blaaskaak.

Op zijn beurt veegde Horner de vloer aan met het personeelsbeleid van Wolff bij Mercedes.

Wolff was ook betrokken bij een relletje met Horner en McLaren-teambaas Zak Brown.