Toto Wolff en "blaaskaak" Christian Horner weer vechtend met elkaar over straat in soap om flexi-vleugel

Mercedes Formule 1-teambaas Toto Wolff noemde zijn Red Bull-rivaal Christian Horner zaterdag een "beetje een blaaskaak". Wolff slaat daarmee terug in de saga over de flexibele achtervleugels die door de FIA vanaf de volgende Grand Prix zwaarder gecontroleerd worden op hun buigzaamheid op hoge snelheid.

Red Bull leidt Mercedes in het constructeurs klassement: na vijf races is het verschil tussen de twee renstallen slechts één punt. De ruzie over de achtervleugels van de één en de voorvleugels van de ander overschaduwen het raceweekend in Azerbeidzjans Bakoe.

Horner wil het graag over de voorvleugel van Mercedes hebben

Mercedes richtte de schijnwerpers op de achtervleugel van Red Bull, maar volgens Christian Horner moet er dan ook zeker eens kritisch gekeken worden naar de voorkant van de Mercedes.

Horner zei vrijdag: "Als je dan een onderdeel aan de ene kant van de auto eruit plukt, moet je daarna ook zeker kritisch gaan kijken naar de andere kant van de auto kijken. Je kunt niet naar één onderdeel van de auto kijken en zeggen dat de regels alleen van toepassing zijn op dat onderdeel", zei Horner.

"Als ik toto was, hield ik mijn mond."

De teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez doet er vrijdag nog een schepje bovenop door te zeggen dat Toto Wolff moet oppassen met wat hij zegt.

Horner: "Als ik Toto was zou ik mijn mond maar eens houden, met zo'n voorvleugel die hij op zijn auto's heeft."

Wolff had het vrijdag druk met de ogenschijnlijke vormcrisis binnen zijn team, zaterdag verscheen hij wel op de TV bij Sky Sports F1. Die zender confronteert Wollf met de uitspraken van zijn concurrent van Red Bull Racing.

"Blaaskaak die graag voor de camera staat"

Toto Wolff: "Christian is een beetje een blaaskaak die op graag zijn verhaal doet voor een camera. Het is heel makkelijk om pittig te doen als je bovenaan de lijstjes staat, maar Horner zou wat bescheidener moeten zijn, meen ik."

"Red Bull werd in 2014 ook al op de vingers getikt"

De Oostenrijker haalt herinneringen naar boven dat Red Bull in 2014 op de vingers werd getikt vanwege een meebuigende voorvleugel die de auto minder luchtweerstand gaf op het rechte stuk. "Dus ik denk dat hij (Horner, red.) daar een beetje een soort van staat van dienst heeft."

Max Verstappen van Red Bull leidt Mercedes' zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton met vier punten in het werelldkampioenschap. Volgens hem is de kwestie alleen maar door Mercedes aangezwengeld om te drammen en Red Bull Racing te vertragen.

Verstappen: "Ik kan begrijpen dat mensen klagen, maar het is allemaal binnen de regels tot nu toe. Er is niets mis mee", zei hij tegen verslaggevers in Bakoe.

Volgens Verstappen is het dan ook een goed idee om de focus niet alleen op de achterkant van de auto's te leggen, maar ook zeker te kijken naar de voorkant van de auto's.

Verstappen: "Ik denk dat je naar het algemene plaatje moet kijken. Het belangrijkste en meest dominante deel van de auto is de voorkant, en we buigen niet zoveel als andere teams daar."