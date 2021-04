Toto Wolff heeft Zak Brown, de CEO van McLaren, beschuldigd van het verspreiden van bullshit met zijn voorspelling dat Max Verstappen en George Russell in 2022 voor Mercedes zullen rijden. Brown verwacht dat Lewis Hamilton dit jaar een achtste wereldkampioenschap zal winnen en dan uit de F1 zal vertrekken aan het einde van zijn huidige éénjarige contract met Mercedes.

De Amerikaan ziet na dit seizoen ook geen toekomst voor Valtteri Bottas met Mercedes en dat de 'voor de hand liggende conclusie' is dat Verstappen en Russell in 2022 voor het Duitse team zullen rijden.

Terwijl Mercedes de carrière van Russell beheert - hij zit in het laatste seizoen van een driejarige ‘huurovereenkomst’ met Williams - zou dat scenario betekenen dat Verstappen zijn samenwerking met Red Bull beëindigt, met wie hij dit seizoen probeert de wereldtitel te behalen.

In een gesprek met OE24, een medium in zijn geboorteland Oostenrijk, maakte Mercedes-teambaas Wolff duidelijk dat hij verre van onder de indruk was van de mening van Brown - en daarmee zijn Red Bull-tegenhanger Christian Horner met dezelfde niet vleiende woorden toespreekt.

Pittige teksten

Toto Wolff is klaar met alle verhalen en trekt fel van leer tegen zijn collega's: "Zak Brown is als Christian Horner. 'Ze hebben gewoon complete bullshit verspreid. Ik denk dat Zak Christian een veer in zijn kont wilde duwen. Het kan me niet schelen."

In de F1-paddock is algemeen bekend dat Horner en Wolff geen dikke vrienden zijn. Dat komt mede doordat Christian Horner bijna rond was om de opvolger van Bernie Ecclestone te worden, tot Wolff hier lucht van kreeg en ook wat belletjes pleegde om die baan te krijgen. Beide heren werden het uiteindelijk niet, want Chase Carey was de nieuwe baas van de F1 toen Ecclestone vertrok.