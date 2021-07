Schumacher houdt gemengende gevoelens over na kwalificatie

Mick Schumacher start als negentiende de sprintrace op Silverstone. De Haas-coureur versloeg voor de negende keer dit seizoen mededebutant Nikita Mazepin in de kwalificatie. Meer dan de laatste startrij zat er niet in. De Duitser ziet dat de Haas VF-21 tekort komt, maar is blij met de progressie die is geboekt na de eerste vrije training.

''Het was aan de ene kant positief, omdat de veranderingen die we toepasten goed aanvoelden. Maar qua snelheid zit er niet meer in dan dat we nu hebben'', keek Schumacher terug op zijn kwalificatie. De 22-jarige coureur vervolgt: ''Natuurlijk konden we hier en daar wel wat beter, maar over het algemeen is het niet genoeg om Q2 te halen.'' De enige keer dat dit lukte voor Schumacher was tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

Toch blijft de zoon van racelegende Michael Schumacher niet bij de pakken neerzitten. ''Het werk is nog niet voltooid. We gaan blijven doorzetten, blijven proberen en blijven werken aan onszelf.''

Ondanks de negentiende startplek, ziet de Haas-coureur mogelijkheden in de sprintrace om voor zondag een betere uitgangspositie te halen. ''Het is een kans voor ons om te profiteren als anderen problemen hebben. Zolang we in de wedstrijd zitten, kunnen we [voor zondag] verder vooraan starten dan waar we nu staan. Fingers crossed!'', sloot Schumacher hoopvol af.