Charles Leclerc wil niet voorgetrokken worden op teamgenoot

Charles Leclerc wil niet voorgetrokken worden ten opzichte van zijn teamgenoot. Dat zegt de Mongask in de podcast F1: Beyond The Grid.

Na zijn debuutjaar 2018 bij Sauber promoveerde de Monegask naar het grote wereldberoemde Ferrari. "Dat was heel opwindend. Dit was een geweldige kans."

Leclerc rijdt sinds 2019 in een Ferrari en ineens had hij ook de kans om races te winnen. Leclerc vertelt over de Grand Prix van Monza die hij weet te winnen, kort na het overlijden van zijn vriend Antoine Hubert, met wie hij altijd vrienden was sinds zijn tijd in karting. Hubert kwam om het leven door een vreselijke crash bovenop de Raidillon in Spa-Francorchamps tijdens de F2-race van 2019.

Leclerc wint Spa en Monza in zijn eerst jaar bij Ferrari

Leclerc weet dat weekend de Grand Prix van België te winnen en ook de volgende race in Italië schrijft hij op zijn naam. Vanaf dat moment sluiten de Italiaanse Tifosi hem definitief in het hart. "Die race was ongelooflijk. We startten de race vanaf pole op zondag. Je kunt voelen hoe belangrijk het is voor Italië om te winnen in een Ferrari. Er is zoveel support. Het voelt ongelofelijk en dat maakt het zo bijzonder om een Ferrari-coureur te zijn." Leclerc vertelt dat het voor hem soms moeilijk is om het circuit te bereiken, maar hij probeert altijd te stoppen en de tijd te nemen voor de Tifosi.

De Grand Prix van Monza die hij voor de eerste keer in het rood beleefde wist hij te winnen. "De beelden van die dag blijven voor altijd in mijn hoofd. Deze momenten zijn dingen die je je altijd kunt herinneren, je weet elk kleine detail nog."

"Ik probeerde mijn moeder te zoeken, zij stond bijvoorbeeld de hele race op de hoofdtribune, niemand zou haar daar herkennen. Ik kon haar niet zien. Mijn broer haalde haar van de hoofdtribune naar de pitstraat toen ik de race had gewonnen. Het was gewoon ongelooflijk. Wat een ervaring, ik was erg gelukkig dat ik daar heb mogen winnen."

"Geen verschuiving van krachten binnen het team"

Op de vraag of dit een verandering teweeg had gebracht binnen het team, en of hij sinds die Grand Prix-overwinning wellicht meer steun voelde vanuit het team en of het team wellicht een stapje harder voor hem is gaan lopen sinds die dag, antwoordt Charles: "Nee, nee en ik heb ook nooit gewild dat het zo zou gaan. Ik wil het niet op die manier, want Formule 1 gaat volledig over competitie."

Hij vervolgt: "Ik ben gek op competitie, ik wil in staat zijn om te vechten tegen de besten en ik wil niet méér kans hebben dan de gast die naast mij rijdt. Ik wil dezelfde kansen als hem en ik wil hem fair and square verslaan. En ik denk dat dat nooit een probleem geweest is. Sebastian was mijn teamgenoot, hij had veel meer gewonnen dan ik. Er is dan ook dat respect dat het team en ikzelf voor hem had. Ik heb nooit zo'n soort verschuiving van invloed gevoeld, zoals jij nu beschrijft."

Verder leren de luisteraars Leclerc beter kennen. Zo wordt duidelijk dat Tennis niet zijn sport is, maar dat hij nu graag squasht en graag aan schaken doet.

Sinds de eerste grote lockdown en de lange pauze die ook de F1 had na het seizoen van 2019 en 2020 is Leclerc verknocht aan het spelen van piano. Hij nam een aantal lessen en het resultaat is ook even te horen in de F1: Beyond The Grid-podcast.