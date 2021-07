Ferrari-baas Binotto verwacht chaos tijdens sprintrace op Silvestone

Mattia Binotto van Ferrari verwacht een chaos tijdens de eerste sprintrace die aanstaande zaterdag wordt gereden op Silverstone.

De Ferrari-baas denkt dat het tranen met tuiten wordt komende zaterdag. "De sprintrace zal deels een puinhoop worden."

Volgens Binotto wordt er veel te kort getraind met slechts één uur vrije training vooraf aan de kwalificatie op de vrijdag. Die zal worden verreden op de manier zoals de F1-fans tot nu toe gewend zijn op zaterdagmiddag, dus met een Q1, Q2 en Q3.

Er gaat slechts een uurtje training vooraf aan de kwalificatie op vrijdagmiddag en dat is een voedingsbodem voor ellende, verwacht Binotto. Hij denkt dat het een "rommelige sessie" wordt, zo luidt de verwachting van de baas van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Binotto zegt tegen Speedweek: "Wij moeten niet vergeten dat we een nieuw type banden krijgen op Silverstone. Er is heel weinig tijd om te testen voordat we de kwalificatie ingaan."

In totaal staan er dit jaar drie weekenden gepland met daarin een sprintrace. De eerste is dus komende weekend op Silverstone tijdens de Britse Grand Prix Formule 1.

