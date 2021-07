Hoe ziet het nieuwe kwalificatie-format met sprintrace er komend weekend uit?

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië komende weekend wordt er voor het eerst een sprintrace geraden als kwalificatie voor de hoofdrace in de F1.

Hoe ziet het weekend er dan uit?

Het weekend wordt radicaal anders op gebouwd, is ook te zien in dit schema:

🚫 No compulsory pit stops

🚦 DRS in action

🏃 100km of pure sprint action

🏆 Points to top three: 3-2-1



We can’t wait! 🤩#F1 pic.twitter.com/bcuvG07kJN