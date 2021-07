Teams dreigen training Silverstone te skippen voor kwalificatie-sprintrace

Aston Martin, Alpine en McLaren maken zich zorgen over de koppeling in hun auto's als er tijdens de Grand Prix van Groot Brittannië op Silverstone volgende maand voor het eerste een kwalificatie-sprintrace wordt gehouden.

De teams zijn bang dat het allemaal teveel van hun versnelling gaat vergen, en dus overwegen deze drie teams zelfs om de vrije trainingen in de pitbox te blijven staan.

De drie teams waarschuwen dat ze de oefensessies zouden kunnen overslaan als gevolg van de nieuwe 'sprintkwalificatie'. Bij wijze van proef staat deze sprintrace voor eest op het programma tijdens de Britse GP.

Parc Fermé-regels naar voren gehaald

Door de wijziging van het format zullen de Parc Fermé-regels al gaan gelden vanaf de vrijdag. Er mag daarna dus niet meer worden ingegrepen of gesleuteld om de auto sneller te maken.

De drie teams waarschuwen alvast dat de koppelingen van hun auto's het misschien niet aankunnen om het volledige raceweekend te doorstaan.

Auto Motor und Sport beweert dat Aston Martin, Alpine en McLaren hun koppelingen doorgaans vervangen of onderhouden voor de normale kwalificatie op zaterdag.

"Deze koppelingen zijn voor een ander doel gebouwd", bevestigde Andy Stevenson, de teammanager van Aston Martin.

"Ze hebben na 300 kilometer nieuwe ringen en onderhoud nodig. Als we voor het seizoen hadden geweten wat we konden verwachten, hadden we een andere koppeling gemaakt."

Hij vervolgt: "Als we een koppeling een heel weekend moeten gebruiken, kunnen we niet garanderen dat hij het volhoudt."

"Oefenstarts overslaan"

Er wordt aangenomen dat de eerste feedback van de FIA ​​is dat de betrokken teams gewoon minder oefenstarts moeten doen tijdens een weekend.

"Dit heeft niets te maken met het aantal starts dat we doen", benadrukte Alan Permane, de baas van Alpine.

"Het is gewoon slijtage. De koppeling wordt constant gebruikt. Het probleem is niet het starten, het probleem is het schakelen."

De betrokken teams zijn van plan de zaak dit weekend in Oostenrijk opnieuw aan de orde te stellen bij de FIA.

Training overslaan?

"Als de FIA ​​niet toegeeft, moeten we misschien een oefensessie overslaan, wat ik mij niet kan voorstellen. Dat zal de bedoeling van de toezichthouder vast niet zijn", waarschuwt Permane.