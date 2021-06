Honda geniet volop van overwinning Max Verstappen: "Maar wij zullen niet verslappen"

Honda geniet volop na van de vierde Grand Prix-overwinning met een Honda motor op rij, nadat Max Verstappen zondag de Grand Prix van Spielberg met een klinkende overwinning op zijn naam schreef. Het is voor het eerst sinds 2013 dat een Mercedes vier Grands Prix achtereen niet wint.

Het is ook voor het eerst sinds in 2014 het tijdperk van de V6 turbo-hybrides aanbrak, dat een andere motorleverancier dan Mercedes het nu beter voor elkaar lijkt te hebben.

Na dit jaar neemt de Japanse motorbouwer afscheid van de Formule 1, want Honda wil zich meer richten op elektrische krachtbronnen.

Tiende Honda-overwinning sinds samenwerking met Red Bull en AlphaTauri

De overwinning van Max Verstappen was voor de Limburger zijn veertiende Grand Prix-overwinning. Het is voor de tiende keer dat Red Bull Racing of AlphaTauri een race weet te winnen sinds zij worden voortgedreven door de Honda-krachtbron.

Honda F1-baas Masashi Yamamoto is dan ook in zijn nopjes, hij laat weten zo trots als een pauw te zijn. "Dit was een briljante overwinning van Max Verstappen op het thuiscircuit van Red Bull. Het is de vierde opeenvolgende overwinning en dat hebben wij niet meer meegemaakt sinds onze 'gouden tijdperk' in 1991."

Ook Toyoharu Tanabe spreekt met lof over Max Verstappen en Red Bull Racing. Tanabe is de technisch-directeur van de Japanse bouwer van krachtbronnen.

"Max zette een foutloos resultaat neer en pakte zijn vierde overwinning van het jaar terwijl wij op de hielen werden gezeten door onze rivalen, zoals van tevoren ook verwacht", zo verklaart de Japanner namens Honda F1.

Er werd wellicht in het Japans even hartgrondig gevloekt toen de pitstop van Sergio Perez niet soepeltjes verliep: De Mexicaan kon daarna niet meer voorbij komen aan Valtteri Bottas. Zelf zei Perez een halve ronde tijd tekort te komen, waardoor hij een zeker podium misliep.

Tanabe had Perez ook liever op het podium gezien dan Valtteri Bottas, blijkt uit zijn verklaring. Toch heerst er blijdschap om de successen nu Honda structureel wint in de Formule 1.

Tanabe vertelt: 'Uiteindelijk is het een goed resultaat dat wij drie van onze auto's in de punten hadden, toch had het nog stukken beter kunnen zijn. Wij voeren nog altijd de beide WK's aan, maar wij weten dat wij niet stil kunnen staan."

Masashi Yamamoto vertelt dat er onophoudelijk gewerkt zal blijven worden door zijn werknemers. De firma is niet van plan het halverwege hun laatste jaar in F1 rustiger aan te doen of te verslappen.

Masashi Yamamoto: "Honda heeft enorm veel fans over de hele wereld, en ze zijn nooit gestopt met ons steunen en volgen. Ik ben erg blij voor hen dat zij dit soort resultaten kunnen blijven vieren." En dus werkt Honda nog hard door aan verdere successen dit seizoen, zo wordt er beloofd.

Zo zegt de Honda-baas dat zij samen met Red Bull het juiste momentum te pakken hebben en dat willen benutten: ook komend weekend wil men weer als eerste over de streep komen in Spielberg.